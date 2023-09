Ost-West-Achse in Weiskirchen gesperrt

Von: Ekkehard Wolf

Teilen

Ein Schilderwald an der Kolpingstraße (Foto) und der Lortzingstraße weist auf das Haltverbot an der Umleitungsstrecke hin. © Wolf

Eine der beiden wichtigsten Verkehrsachsen des Rodgauer Stadtteils Weiskirchen wird für 15 Monate gesperrt. Nächste Woche geht es los. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur Sanierung der Schillerstraße.

Weiskirchen – Die einzige Ost-West-Verbindung Weiskirchens bekommt für 15 Monate einen Knick. Die Schillerstraße wird von Grund auf saniert und deshalb voll gesperrt. Der Autoverkehr wird über zwei schmale Straßen umgeleitet: Kolping- und Lortzingstraße.

Fast 200 Bürger drängten sich am Mittwochabend in der Turnhalle der SG Hainhausen. Fünf Tage vor Baubeginn hatte die Stadt einen zweistündigen Informationsabend angesetzt. Er wolle die Betroffenen „seelisch-moralisch auf das vorbereiten, was uns in den nächsten 15 Monaten blüht“, sagte Bürgermeister Max Breitenbach.

Baustelle in Weiskirchen wandert von West nach Ost

„Die Straße wird komplett rausgerissen und neu gemacht“, erklärte Ingenieur Torsten Hesch von der H + S Projektentwicklung (Frankfurt). Die Baustelle soll von West nach Ost wandern, also von der Kirche zur Brücke über die B 45. Zu Beginn wird auch die Hauptstraße gegenüber der Kirche für zwei, drei Wochen halbseitig gesperrt.

Entgegen dem ursprünglichen Zeitplan werden zunächst nur die Kanalrohre verlegt. „Der Vorteil: Wir wären an Weihnachten mit dem Hauptkanal durch“, so Hesch. Die übrigen Arbeiten folgen im neuen Jahr.

„Unser größtes Problem sind die letzten 30 Meter“, sagte der Ingenieur. Die Baustelle auf dem Abschnitt zwischen Kolpingstraße und Brücke blockiert im schlimmsten Fall die Zufahrt zum Netto-Markt, zur Kita Schillerstraße, zum Sportgelände und zum Bürgerhaus. Das Wohngebiet östlich der B 45 ist dann nur auf Umwegen erreichbar. Bis dahin sei aber noch ein Jahr Zeit, so Torsten Hesch. Alle Beteiligten wollten diese Zeit nutzen, um eine möglichst gute Lösung für die Betroffenen zu finden.

Der zweistündige Informationsabend lieferte Antworten auf viele Fragen. Hier eine Auswahl:

Wie lange wird ein Haus ohne Wasser- oder Gasversorgung sein?

Die Unterbrechung wird rechtzeitig angekündigt und dauert höchstens einen Arbeitstag. Während der Arbeiten am Kanal-Hausanschluss kann man drei bis fünf Stunden lang weder die Toilette noch Dusche oder Waschmaschine benutzen.

Können Fußgänger die Baustelle passieren?

Ja, ein Gehweg steht immer zur Verfügung.

Dürfen Lieferanten oder Handwerker trotz des absoluten Haltverbots an der Umleitungsstrecke anhalten?

Ja, aber nur für wenige Minuten zum Ein- und Ausladen.

Was tut die Stadt für Verkehrssicherheit auf der Umleitungsstrecke?

Die Ordnungspolizei will verstärkt kontrollieren, ob sich alle Verkehrsteilnehmer an Tempo 30 halten. Außerdem geht sie Anregungen aus der Bevölkerung nach, zum Beispiel dem Wunsch nach zusätzlichen Zebrastreifen auf dem Schulweg.

Wie ist das mit der Müllabfuhr, wenn die Straße aufgerissen ist?

Betroffene Anwohner sollten ihre Mülltonnen an die nächste Kreuzung stellen, damit sie geleert werden können. Tonnen, die vor dem Haus stehen, werden von den Bauarbeitern morgens zur Kreuzung geschoben.

Sind private Bauvorhaben trotz Großbaustelle möglich?

Ja, aber die Zufahrt für Fahrzeuge und Material muss zuvor abgesprochen werden. Die Stadtwerke und das Tiefbauunternehmen versuchen dann, eine Lösung zu finden.

Können Anlieger die Gelegenheit zur Isolierung ihrer Häuser nutzen, wenn der Gehweg ohnehin aufgerissen wird?

Eine Bauwerksabdichtung bis zur Tiefe von 40 Zentimetern ist möglich, wenn sie den Bauablauf nicht stört.

Wie teuer werden die Hausanschlüsse?

Der Gasanschluss kostet nichts. Wasser- und Kanalanschluss werden individuell nach Aufwand berechnet. Für einen durchschnittlichen Kanal-Hausanschluss von vier bis fünf Metern Länge ist mit 4 400 bis 5 500 Euro zu rechnen. Beim Wasser-Hausanschluss ist die Spanne größer. Für das „Umhängen“ eines Anschlusses fallen etwa 900 bis 1400 Euro an; muss noch eine alte Stahlleitung durch eine Kunststoffleitung (PE) ersetzt werden, kann das je nach Länge mehrere Tausend Euro kosten. Ein Beispiel: Für acht Meter liegt die Größenordnung bei 5 100 Euro.

(von Ekkehard Wolf)

Zahlreiche Fragen beantwortete Torsten Hesch (rechts) von der H + S Projektentwicklung (Frankfurt) als beratender Ingenieur. © Wolf, Ekkehard