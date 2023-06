Radlader am Badestrand

Von: Bernhard Pelka

Das nervt Badegäste: Beim Weg zum Strand begegnet ihnen der Radlader. Das staubt und macht Krach. © pelka

Badegäste fühlen sich gestört. Mitten in der Saison trüben Bauarbeiten die Badefreuden.

Nieder-Roden – „Immer mitten in der Saison. Es ist jedes Jahr so. Ob Bretter auf den Schwimminseln getauscht werden oder jetzt halt die Bauarbeiten. Die Stadt schafft es treffsicher, Wartungsarbeiten am Strandbad zum ungünstigsten Zeitpunkt zu erledigen.“ Gäste aus dem FKK-Bereich am Badesee sind stinksauer. Ausgerechnet bei schönstem Badewetter lässt die Stadt die alten Schattenpilze gegen neue Sonnensegel tauschen. Deshalb fährt ein Radlader derzeit mitten durch den Badebetrieb, um an 16 Stellen am Strand Beton für Fundamente abzuladen. Sie halten die Stützen, an denen die vier Sonnensegel verspannt werden.

Ein Bauarbeiter klagt über den rüden Ton mancher Badegäste. „Einer hat gesagt: Mit dem musst du gar nicht reden, der versteht sowieso kein Deutsch.“ Auch Strandbadmanager Thomas Dursun wird beschimpft. Zum Beispiel als Ober-Idiot. Dursun appelliert: „Die Leute sollen doch bitte die Bauarbeiter in Ruhe lassen. Die machen nur ihren Job.“ Auch Dursun ist klar, dass die Bauarbeiten mitten auf dem Sandstrand zur Un-Zeit kommen. „Wir hatten aber bis vor Kurzem noch keine Mittelfreigabe, weil der Haushalt noch nicht genehmigt war.“ Tatsächlich hatte Bürgermeister Max Breitenbach erst am 22. Mai im Stadtparlament mitgeteilt, der Haushalt sei nun genehmigt, die Gelder könnten fließen. Auch hatte ein Gutachter erst im vergangenen Dezember festgestellt, dass die morschen Schattenpilze aus Holz nicht mehr standsicher sind. „Der Gutachter kommt alle zwei Jahre, jetzt war eben wieder Termin“, sagt Dursun.

Klar hätte man den Tausch gegen die Segel auch in den nächsten Winter schieben können. „Dann hätte man die Schattenpilze aber absperren müssen und es wäre eine komplette Badesaison ohne Schatten geworden. Ob das dann jeder gut gefunden hätte? Ich habe da so meine Zweifel.“ Dursun dankt den Firmen (A+S Bau Heusenstamm und GFS GmbH Jügesheim), „dass sie uns dazwischengeschoben haben“.

Der Radladereinsatz am Strand ist notwendig geworden, weil der schwere Betonmischer (mit Pumpe etwa 35 Tonnen Gewicht) im Sand stecken bleiben würde. Also holt sich der Radlader schaufelweise den Beton am Mischfahrzeug ab, das abseits der Badezone auf sicherem Untergrund steht. Bauarbeiter schippen den Beton dann aus der Radladerschaufel in eine Schubkarre. Darin gelangt der Beton zur Verschalung der Fundamente. Sie sind je 80 Zentimeter breit, hoch und tief. Am FKK-Strand halten demnächst 16 Pfosten vier Sonnensegel. Am Textilstrand sollen Dursun zufolge die Arbeiten für drei weitere Segel in der nächsten Woche beginnen. Der Hersteller der Schattenspender kommt heute zu letzten Feinabstimmungen auf die Baustelle. Danach dauert es bis zu zehn Tage, bis die Ware zunächst am FKK-Strand montiert werden kann.

Der Radlader holt sich den Beton portionsweise ab. © Pelka, Bernhard

Viel Handarbeit beim Gießen der Fundamente. © Pelka, Bernhard