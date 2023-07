Rodgau investiert 250.000 Euro in ein neues Notstromaggregat

Von: Ekkehard Wolf

Die Stadt Rodgau gibt rund 250 000 Euro für ein neues Notstromaggregat im Rathaus aus. Die alte Anlage hatte einen Blackout-Test nicht bestanden.

Rodgau - Seit dem Bau des Rathauses in Rodgau (Kreis Offenbach) vor 35 Jahren hat sich der Energiebedarf mehr als verdoppelt. Damals galt ein Aggregat mit 50 kVA Leistung als ausreichend für den Notbetrieb. Jetzt sind 130 kVA notwendig. Der Blackout-Test zeigte: Das Notstromaggregat startet zwar zuverlässig innerhalb weniger Sekunden, kann aber nur einen Teil der Stromverbraucher versorgen.

„Ohne Stromversorgung lässt sich im Rathaus nicht einmal die Heizung starten“, sagte Werner Kremeier (Grüne) am Montag im Stadtparlament. Karl-Heinz Dauth (Freie Wähler Rodgau) sprach von einem gestiegenen Risiko längerer Stromausfälle: „Man hat meiner Meinung nach in einer vermeintlichen Sicherheit gelebt.“

Wegen der drohenden Gasmangellage im Herbst 2022 hatte sich die städtische Arbeitsgruppe Katastrophenschutz auch mit der Notstromversorgung des Rathauses befasst. Ihr Ziel: Auch bei einem länger anhaltenden Stromausfall solle die Verwaltung handlungsfähig bleiben.

Ein Blackout-Test am Samstag vor Heiligabend zeigte eine Reihe an Problemen auf. Die Brandmeldeanlage ging auf „Störung“, was einen Anruf der Rettungsleitstelle zur Folge hatte. Im Bürgerservice und im Büro des Bürgermeisters gab es weder Licht noch Strom. Heizung und Lüftung fielen ebenso aus wie die Abwasser-Hebeanlage in der Tiefgarage. Die elektrische Schiebetür des Bürgerservices war blockiert. Im Magistrat-Saal funktionierte nur noch eine Lampenreihe, die die Porträts der ehemaligen Bürgermeister anstrahlt.

Derart empfindliches Material gab es nicht, als das Rathaus gebaut wurde.

Rodgau: Server und Computer brauchen konstante Stromversorgung

Verbesserungsbedarf zeigte sich auch in der IT-Abteilung: Für die Server und andere sensible Systeme gibt es zwar eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, die aber nicht lange durchhält. Ein Anschluss an das Dieselaggregat im Keller scheitert bisher daran, dass dieses keine stabile Netzfrequenz von 50 Hertz liefert. „Derart empfindliches Material gab es nicht, als das Rathaus gebaut wurde“, erklärt Erster Stadtrat Michael Schüßler.

Mit einer neuen, leistungsfähigen Notstromanlage will sich die Stadtverwaltung für künftige Stromausfälle wappnen. Die Anlage ist so groß, dass sie nicht in den Keller passt. Sie hat die Abmessungen eines Seefrachtcontainers von sechs Metern Länge. Er soll in einer ungenutzten Grundstücksecke hinter dem Rathaus platziert werden. Lieferzeit: voraussichtlich 16 Monate.

Die Stadtverordneten haben am Montag einstimmig grünes Licht für die Anschaffung gegeben – „in der Hoffnung, dass die Anlage nie gebraucht wird“, wie einer von ihnen sagte. (Ekkehard Wolf)