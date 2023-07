Rodau-Störche fühlen sich im Neubau pudelwohl

Von: Bernhard Pelka

Nana Ruser (Fünfte von rechts) leitet in Rodgau gleich zwei Kitas – darunter auch die Rodau-Störche. © Pelka

Im Rodgauer Stadtteil Weiskirchen ist nun auch offiziell die neue Kita Rodau Störche eröffnet worden. Betreiber ist die Terminal for Kids gGmbH.

Rodgau-Weiskirchen – Seit 11. Juli 2022 wird die Kinderschar in der neu errichteten Kita Rodau-Störche an der Hauptstraße 177 immer größer. Dem Einzug folgte jetzt die offizielle Eröffnung. Träger ist die gemeinnützige GmbH Terminal for Kids (TfK Mörfelden Walldorf). Das Haus ist baugleich mit der schon im Januar 2022 eröffneten Kita Drachen-Horst im Neubaugebiet Hainhausen-West. Auch dort ist TfK der Träger. Die Stadt hatte die Gebäude für rund 13,5 Millionen Euro gebaut. Beide Kitas leitet Nana Ruser, ehemals Chefin der Kita Kinderinsel in Darmstadt.

Zur Eröffnung dankte die Erzieherin allen Beteiligten – den Fachkräften für ihren Mut, Neues zu etablieren, dem Elternbeirat für die Deko zur Feier und der Sportgemeinschaft Hainhausen und dem Verein Fraport Skyliners für die Aktionen im Zuge einer Kooperation. Von der profitiert auch die als Elterninitiative geführte Weiskircher Kita Rasselbande. Sie hat auf ihrem Außengelände an der Jahnstraße zu wenig Platz für Bewegung – also wird einmal die Woche zusammen mit der Kita Rodau-Störche spielerisch trainiert. Ruser: „Wir freuen uns, zur Gemeinschaft Rodgau dazugehören zu dürfen.“

Sport und Bewegung bilden die pädagogischen Schwerpunkte des Hauses. Aktuell besuchen 50 Kinder die Kita. Im Herbst sollen aber alle Gruppen (zweimal unter drei Jahre, zweimal über drei Jahre) mit dann 74 Kindern belegt sein. Dafür sollten auch die derzeit noch offenen drei Erzieherinnenstellen besetzt sein.

Nina Dörner, kaufmännische Leiterin bei TfK, warf einen Blick auf die Zeit erster Kontakte zur Stadt. Die Ausschreibung der Trägerschaft für gleich zwei neue Kitas sei „besonders interessant gewesen“. Schon in der Bauzeit habe die Stadt TfK stark eingebunden – was auch nicht immer selbstverständlich sei.

Stadtrat Helmut Trageser vertrat Bürgermeister Max Breitenbach und Ersten Stadtrat Michael Schüßler. Er blickte auf die Zeit, in der der Standort an der Hauptstraße umstritten war. Die Geister schieden sich damals am Kaufpreis für das Grundstück, der unter heutigen Gesichtspunkten freilich als günstig zu bewerten ist. Mit dem neuen Angebot sei die Stadt in der Lage, „bald jedem Kind über drei Jahre einen Platz anbieten zu können“. Eltern seien heute in der glücklichen Lage, in Rodgau wählen zu können, in welche Einrichtung der Nachwuchs gehen soll. Für das geplante Neubaugebiet Rodgau-West bedürfe es weiterer Neubauten – auch einer Schule. Der Kreis plane, am Häuser Weg eine neue Grundschule zu errichten. (bp)