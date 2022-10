Rodaustrom wird teuer

Von: Ekkehard Wolf

Strom aus erneuerbaren Energien vermarktet die Energieversorgung Rodau (EVR) seit 2015 unter der Marke „Rodaustrom“. Das Foto zeigt die Zentrale der Stadtwerke und der EVR im Gewerbegebiet Jügesheim. © Sanan Jafan/Stadtwerke

Eine massive Erhöhung der Strompreise kommt auf die rund 4.500 Kunden der Energieversorgung Rodau GmbH (EVR) zu. Das Unternehmen kündigt die Verträge und bietet den Abschluss eines neuen Vertrags zu neuen Konditionen an: 82,5 Cent je Kilowattstunde. Für viele Kunden ist das doppelt so viel wie bisher.

Rodgau – Einzelheiten nennt Bürgermeister Max Breitenbach in einer Mitteilung an die Stadtverordnetenversammlung. Demnach verlangt die EVR ab 2023 einen Arbeitspreis von 82,5 Cent je Kilowattstunde (ct/kWh) und einen monatlichen Grundpreis von 15 Euro. Zum Vergleich: Im Juli 2021, also vor 15 Monaten, bezahlten Neukunden noch weniger als 30 ct/kWh.

Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit der angespannten Lage auf dem Energiemarkt. Die Preise steigen seit einem Jahr. Diese Entwicklung hat sich durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine verschärft.

Rodgau: Kunden erhalten Kündigung und gleichzeitig ein neues Angebot

Nun sehe sich der lokale Stromanbieter gezwungen, „die massiv gestiegenen Preise an die Endverbraucher weiterzugeben“, teilte die EVR am Freitagnachmittag mit. Die Kunden würden in den nächsten Wochen angeschrieben. Bereits im Sommer hatte der Versorger peu à peu die Preise erhöht.

Aus juristischen Gründen hat sich das Unternehmen für eine spezielle Vorgehensweise entschieden. „Die Kunden erhalten eine Kündigung und mit gleicher Post ein neues Angebot“, sagt EVR-Geschäftsführer Markus Ebel-Waldmann auf Anfrage unserer Zeitung. Bei Verträgen mit Preisgarantie warte man das Ende der Laufzeit ab. Wie viele Kunden das betrifft, verriet er nicht. Die letzten Verträge mit Preisgarantie laufen zum Jahresende aus.

Der neue Strompreis liege zwar deutlich höher als bisher, sei aber wettbewerbsfähig. Das könne man beim Blick auf die gängigen Vergleichsportale sehen.

Energieversorger in Rodgau will sich nicht aus dem Strommarkt zurückziehen

„Wir haben uns nicht für den einfachen Weg entschieden, uns aus dem Stromvertrieb zu verabschieden“, betont Ebel-Waldmann: „Wir stehen im Wort, dass wir auch in widrigen Zeiten für unsere Bürgerinnen und Bürger da sind.“ Für den kleinen, regionalen Versorger sei es ein Kraftakt gewesen, eine tragfähige Antwort auf die unsichere Lage auf dem Strommarkt zu finden.

Die Situation setze viele Unternehmen der Energiebranche „unter massiven Handlungsdruck“, heißt es in der Mitteilung ans Stadtparlaments. In jüngster Zeit seien die Einkaufspreise zeitweise auf mehr als einen Euro je Kilowattstunde gestiegen. An der Energiebörse European Energy Exchange (EEX) seien Schwankungen von bis zu 20 Cent innerhalb eines Tages zu verzeichnen. Dadurch werde bereits der Einkauf geringer Strommengen zu einem „unkalkulierbaren Risiko“.

Durch politische Vorgaben wie Strompreisdeckel oder Mehrwertsteueränderung könne sich das EVR-Angebot noch ändern, sagt Geschäftsführer Ebel-Waldmann: „Sobald wir belastbare Informationen haben und wissen, wie eine rechtlich saubere Umsetzung möglich ist, berücksichtigen wir das sofort.“ (Ekkehard Wolf)

Im Rodgauer Stadtbild ist der lokale Stromanbieter mit zahlreichen Ladesäulen für Elektroautos vertreten, wie hier am Rathaus. Der Werbespruch „Rodaustrom macht glücklich“ wirkt angesichts europaweit steigender Energiepreise nicht mehr ganz zeitgemäß. © Pulwey/EVR