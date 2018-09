Ärger über Glascontainer in Rollwald

Einige Anwohner wollen Parkplätze behalten

+ © Pelka Mit einer Unterschriftenliste machen Anwohner ihrem Ärger Luft. Die wohnortnahe Entsorgungsmöglichkeit für Altglas und Altkleider kostet einige Parkplätze. © Pelka

Rollwald - Vor dem Umbau der Gedenkstätte am ehemaligen Friedhof des Lagers Rollwald wurden die Sammelcontainer für Altglas und Altkleider versetzt. Sie stehen jetzt auf einem öffentlichen Parkplatz an der Ecke Taunusstraße / Am Mühlfeldchen. Das gefällt nicht jedem.