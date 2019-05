Unfälle auf B45: Mann und zwei Kinder verletzt

Bei zwei aufeinander folgenden Verkehrsunfällen auf der B45 in Höhe Rodgau-Weiskirchen werden ein Mann und zwei Kinder verletzt.

Rodgau - Ein 61-jähriger Audi-Fahrer aus Darmstadt kam laut Polizei am Freitagabend gegen 18:15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Bundesstraße 45 ab, stieß gegen die dortige Leitplanke, rutschte in den Graben und prallte dort gegen den Betonsockel einer Schilderbrücke. Der Audi überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Der Fahrer musste schließlich durch die Feuerwehr befreit werden.

Hyundai-Fahrer bremst auf B45 zu spät: Kinder verletzt

Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Litauen, der ebenfalls auf der B45 bei Rodgau unterwegs war, reagierte sofort und bremste seinen Lkw ab. Dies bemerkte ein 55-jähriger Autofahrer in einem Hyundai zu spät und fuhr in den Lkw-Hänger. Von den vier Mitfahrern wurden zwei Kleinkinder aus Dieburg leicht verletzt. An dem Hyundai und dem Audi entstand Totalschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro.

B45: Vollsperrung in Rodgau

Die beiden Kleinkinder und der Fahrzeuglenker des Audi wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es kam zu Verkehrsbehinderung im Abendverkehr, da die Bundesstraße in Richtung Hanau vorübergehend voll gesperrt werden musste. Um 19:30 wurden alle Fahrspuren wieder freigegeben.

dr

