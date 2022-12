Großeinsatz der Feuerwehr in Rodgau: 30 Menschen evakuiert – Spezialgerät aus Frankfurt im Einsatz

Von: Vincent Büssow

In Rodgau brennt am Mittwoch (28. Dezember) ein Mehrfamilienhaus. Mehr als 100 Einsatzkräfte sind vor Ort – aus Frankfurt werden Spezialgeräte geholt.

Rodgau – Am Mittwochmorgen (28. Dezember) ist es zu einem heftigen Brand gekommen. Im Rodgauer Stadtteil Nieder-Roden (Kreis Offenbach) hatte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses Feuer gefangen, teilte der Brandinspektor der Stadt, Oliver Meyer, auf Nachfrage mit. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren demnach in der Breslauer Straße vor Ort, um die umfangreichen Löscharbeiten durchzuführen. 30 Menschen wurden evakuiert.

Die Weihnachtsdekoration hängt noch am Balkon, als die Hochdruckstrahler Wasser auf das Gebäude in Rodgau schießen. Auf Bildern der Einsatzstelle ist zu sehen, wie die Feuerwehr im Morgengrauen mit der Brandbekämpfung zugange ist. Die etwa 80 Feuerwehrleute kommen auch aus den umliegenden Ortschaften. Dazu kommen 20 Einsatzkräfte vom Rettungsdienst sowie zehn Polizeibeamte. Auch der Bürgermeister sei vor Ort, berichtet ein Polizist.

In Rodgau ist die Feuerwehr bei einem Dachstuhlbrand im Einsatz. © Uncredited/5vision.media

Wohnhausbrand in Rodgau: Übergangslösung für evakuierte Bewohner

Um 11.15 Uhr laufen dann bereits nur noch die Nachlöscharbeiten, erzählt Meyer. Hierfür sei extra Gerät aus Frankfurt angefordert worden. Mit einer Drohne werden Glutnester ausfindig gemacht, die dann mit einem Hochdruckgerät gelöscht werden. Trotz des umfassenden Einsatzes ist das Gebäude bis auf Weiteres nicht begehbar. Für die evakuierten Bewohner wurde ein Hotel angemietet. Verletzt wurde niemand.

Zu der Ursache des Feuers äußerte sich der Brandinspektor am Mittwochvormittag noch nicht. Das Haus in Rodgau werde aktuell begutachtet. Meyer zeigt sich nach dem ereignisreichen Morgen jedoch sichtlich zufrieden mit der Zusammenarbeit der verschiedenen Einsatzkräfte. „Es lief alles harmonisch“, kommentiert er den Großeinsatz in Rodgau.

Erst vor Kurzem war die Feuerwehr bei einem Wohnhausbrand in Rodgau im Einsatz. Es entstand ein Schaden von 300.000 Euro. (vbu)