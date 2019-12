Geselliger Adventsbummel in Hainhausen trotzt Wind und Nieselregen

Anderswo mögen sie die Nase rümpfen bei diesem Wort. Sollen sie doch, dachte sich wohl Hainhausens Igemo-Vorsitzender Ralf Kunert und rief am Samstagnachmittag mit Bekennermut die „Haahäuser Glühweinkerb“ aus.

Hainhausen – Hörbar Anstoß nahm beim dritten Adventsbummel im Pfarrgarten niemand – was könnte auch verkehrt daran sein, so kurz vor dem Fest die Nase, den Gaumen und nicht zuletzt die Augen mitfeiern zu lassen?.

Seit der Premiere 2016 hat sich das von den Vereinen gehütete Erbe des einstigen Hainhäuser Weihnachtsmarkts auf die kulinarische Schiene eingegleist. Schon im Vorfeld warb die Interessengemeinschaft der Ortsvereine (Igemo) vor allem mit der breiten und durchaus pointierten Auswahl an Genießbarem. Viele Freunde gewonnen haben in der kurzen Adventsbummel-Historie die Reibekuchen, wie die beiden Familien Klose und Franz sie backen, der Currywurst-Topf und kräftige Eintöpfe, diesmal etwa mit Hackfleisch, Käse und Lauch.

Nebenan wurden Tintenfischringe oder Apfelscheiben frittiert, Champignons in der Pfanne gebrutzelt, die unvermeidlichen Würste gegrillt und mit scharfer Soße serviert. Wer es milder mochte, entschied sich für Linsensuppe, Zwiebelkuchen oder einen Kreppel. Mindestens so abwechslungsreich wie die Speisekarte pflegt in Hainhausen die Getränkeauswahl zu sein. Den Glühwein fürs Kerb-Gefühl gab es in Rot und Weiß, kräftig gewürzt und in Winzerqualität. Hainhausen wäre nicht Hainhausen ohne Äppelwoi – bei Wind und Geniesel selbstredend heiß – und das allseits geschätzte Mispelchen.

Noch besser schmeckt all das mit einem Schuss Kultur, in diesen Tagen natürlich vorweihnachtlich. Auf die Musiker von der Feuerwehrkapelle können sich die Vereine verlassen. Der Nikolaus steht für sich selbst und kam nicht nur bei den Kindern gut an, die außerdem Windlichter aus Metallfolie basteln und sich mit Adventsliedern von zwei jungen Bläsern aufs Fest einstimmen konnten. Mit Flöte und Posaune sammelten die Nachwuchskünstler Spenden für die Stiftung Bärenherz. (zrk)