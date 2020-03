Rodgau: Helixpark Hainhausen-West wird eröffnet

Der Helixpark in Hainhausen-West.

Die Grünanlage mit Wegen, Spielplätzen und Wasserflächen am Rand eines neuen Wohngebiets eröffnet am Donnerstag.

Der Helixpark in Hainhausen-West wird morgen, Freitag, um 14 Uhr der Öffentlichkeit übergeben – obwohl die Stadt viele andere Veranstaltungen vorsorglich abgesagt hat. Die Grünanlage mit Wegen, Spielplätzen und Wasserflächen am Rand des neuen Wohngebiets H 17 ist etwa 1 000 Meter lang und 25 Meter breit. Sie entstand aus der Notwendigkeit heraus, Versickerungsmulden für Regenwasser anzulegen. Nun bieten sich Spielplätze und Sitzgruppen als Treffpunkte ein. Die Eröffnung findet am Spielelement „Gud Stubb“ statt, das von der Hannah-Arendt-Straße zwischen den Häusern 26 und 28 zu erreichen ist.