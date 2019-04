Endlich! Gefahr nach 24 Jahren entschärft

Jeder Punkt auf dieser Kreiskarte steht für die Kreuzung eines wichtigen Radwegs mit einer überörtlichen Straße. 22 Stellen sind in Rot als besonders gefährlich markiert. Sie sollen in den nächsten Jahren entschärft werden, wie Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger und Karsten Maaß von der Kreisverwaltung ankündigen. Im Hintergrund überquert ein Fahrradfahrer die K 174 an der neuen Mittelinsel.

Fußgänger und Fahrradfahrer sollen überörtliche Straßen besser überqueren können. Das hat sich der Kreis Offenbach vorgenommen. 22 Querungen im Kreisgebiet gelten als besonders gefährlich. Die ersten vier davon will der Kreis in diesem Jahr verbessern.

Rodgau – 100 .000 Euro stehen dafür bereit. Die erste Querungshilfe ist fertig: eine Mittelinsel auf der Kreisquerverbindung (K 174) zwischen Rodgau und Dietzenbach. „Diese Stelle ist das Pilotprojekt aus dem kreiseigenen Querungsstellenprogramm“, sagt Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger. „Hier ist eine äußerst wichtige Nord-Süd-Verbindung im Radwegenetz unseres Kreises. Gleichzeitig verläuft hier der Radfernweg Nummer vier des Landes Hessen.“

Besonders im Berufsverkehr sei es nur schwer möglich, die viel befahrene Kreisstraße zu überqueren, so Jäger. Die K 174 sei so stark belastet wie manche Bundesstraße. Dank der Mittelinsel kann man nun eine Fahrspur nach der anderen überqueren. Dazwischen ist genug Platz, um stehen zu bleiben und auf den richtigen Zeitpunkt zu warten.

K174 zwischen Rodgau und Dietzenbach: Die meisten Kosten zahlt der Kreis

Rund 40 .000 Euro hat diese Querungshilfe gekostet. Das Land Hessen übernimmt davon den Löwenanteil – etwa 29 .000 Euro. Dieser Zuschuss ist dem Anstieg der Baupreise zu verdanken. Die ursprünglich kalkulierten Kosten lagen unter der Bagatellgrenze. Die Ausschreibung ergab jedoch, dass die Bauarbeiten teurer wurden. Erst dadurch wurde das Vorhaben förderfähig. Der Kreis stellte rasch einen Antrag, der auch gleich bewilligt wurde. Claudia Jäger lobt das Förderprogramm des Landes: In Wiesbaden habe man die Zeichen der Zeit erkannt und fördere den Fahrradverkehr.

Am „runden Tisch Radverkehr“ im Kreis Offenbach haben Behörden- und ADFC-Vertreter das Radwegenetz analysiert und die Kreuzungspunkte untersucht, wie Karsten Maaß vom Kreis-Fachbereich Verkehrs- und Mobilitätsplanung erläutert. Gefährliche Querungen sollen nun systematisch entschärft werden. Maaß: „Mittel- bis langfristig wollen wir versuchen, unser ganzes Radwegesystem umzugestalten und die Fahrradfahrer gezielt zu diesen Stellen zu führen.“

ADFC Rodgau begrüßt Bau der Mittelinsel

Der ADFC Rodgau begrüßt den Bau der Mittelinsel auf der Kreisquerverbindung. Stefan Janke, der verkehrspolitische Sprecher, erinnert an die lange Vorgeschichte. Im Juni 1995 habe der ADFC erstmals eine Querungshilfe an dieser Stelle gefordert: „Nach knapp 24 Jahren ist es nun endlich so weit.“ Immerhin habe der Kreis Offenbach 2014 erkannt, dass viele Wege abseits der Straßen für den Radverkehr wichtig seien und dass die Querung oft ein Problem darstelle. Janke betont: „Die meisten Unfälle von Radfahrern außerorts geschehen beim Queren der Fahrbahn.“ (eh)

