Unbeugsames Engagement gegen wilden Müll

An die Greifzange, fertig, los! 35 fleißige Helferinnen und Helfer haben den Auftakt der Aktion „Sauberhaftes Rodgau“ zum Erfolg gemacht. 30 Säcke mit Abfall gefüllt kamen zusammen. Das ergibt rund 150 Kilogramm.

Rodgau – Spektakuläre Funde gab es nicht, aber Bürgermeister Jürgen Hoffmann zog eine Thermo-Kaffekanne aus dem Gebüsch an der S-Bahn- Unterführung Nieder-Roden. Markant war, dass insbesondere an den Parkplätzen rund um den Bahnhof viele Visitenkärtchen „Ich kaufe ihr Auto“ im Gebüsch lagen. Offensichtlich werden diese von den Autofahrern von der Windschutzscheibe direkt in die Grünanlagen gepfeffert.

Bis 20. April folgen nun weitere Aufräumtermine, zu denen sich Interessierte beim Veranstalter Stadtwerke noch anmelden können. Ansprechpartner sind dort Yvonne Laqua oder Andreas Ernst, E-Mail: marketing@stadtwerke-rodgau.de, z 06106 8296-4122, -4414. Bis zum vergangenen Wochenende waren 150 Anmeldungen eingegangen.

Beim Auftakt am Sozialzentrum Nieder-Roden mischten sich erfahrene Teilnehmer mit Neulingen. Bürgermeister Jürgen Hoffmann und Stadtwerke-Betriebsleiter Markus Ebel-Waldmann war es eine Ehre, Helga Hoffmann mit Blumen zu beglückwünschen. Seit 40 Jahren nimmt sie zusammen mit weiteren Aktiven des von ihr gegründeten SOS-Helferkreises an der Müllsammelinitiative teil. Zu den Dauerhelfern gehören auch die Ahmadiyyagemeinde, die wieder stark vertreten war, und Manfred Rupp.

Neu mit auf den Weg machte sich hingegen Fiona Biel. Die 14 Jahre alte Konfirmandin hatte sich von Pfarrer Benjamin Graf von der evangelischen Kirchengemeinde, der ebenfalls mitmachte, ermuntern lassen. „Ich lasse das auf mich zukommen. Ich will einfach mal dabei sein“, begründete die junge Frau ihr Engagement.

+ Seit 40 Jahren dabei: Helga Hoffmann (SOS-Helferkreis) © Stadtwerke / Pelka Hoffmann und Ebel-Waldmann betonten in ihrer Begrüßung, wie wichtig es sei, ein Zeichen zu setzen gegen die Vermüllung an Straßenrändern, auf Plätzen und Wegen. Dabei sei „Unermüdlichkeit“ gefragt. „Denn obwohl wir heute unterwegs sind, wird morgen wieder Müll da liegen“, bedauerte der Rathaus-Chef. Ein dickes Lob sprach er den Stadtwerkemitarbeitern aus, die an diesem Samstag die Mitläufer mit Greifzangen, Handschuhen, Warnwesten und Müllsäcken ausstatteten und den Abfall später der fachgerechten Entsorgung zuführten. „Das ist etwas Besonderes“, machte Hoffmann allen Mut und appellierte: „Lassen Sie uns gegen alle Widerstände versuchen, das Denken in den Köpfen zu verändern. Ich bin dabei. Ich habe einen langen Atem.“

Nach einem heißen Kaffee, Brezeln und Softgetränken machten sich alle entlang der S-Bahn und dem Krümmlingsweg auf Müllsuche. Auf Tour gingen auch die Integrationslotsen rund um Holger Hitzel von der Caritas und Karl Eckl mit seinen Freien Reservisten Rodgau. Auch diese Gruppe ist seit Jahren mit von der Partie und nimmt sich meist das Gewerbegebiet Weiskirchen-Ost vor. Eckl stellt fest, dass sich der Müll mit den Jahren verändert hat. Füllten früher hauptsächlich Coladosen und Zigarettenkippen die Sammelsäcke, sind es heute Unmengen leerer Kaffeebecher, Pizzaschachteln, Wodkaflaschen und Essensreste. (bp)