Kampf gegen Mangel an Kindergartenplätzen - Rodgau errichtet 17 Kita-Gruppen

Bauvorhaben

+ © Häsler Hainhausen-West wächst weiter: Im Wohngebiet H 17 wird weiter fleißig gebaut. Auch das Wegenetz des Helixparks an den Lärmschutzwällen ist schon zu erkennen. Erdarbeiten auf der großen Fläche in der Bildmitte kündigen zwei große Bauvorhaben an. Die Stadt baut einen Kindergarten und zehn Mietwohnungen. Daneben plant die Recona GmbH (Bad Nauheim) ein Altenpflegeheim für 85 Bewohner. © Häsler

Die Stadt tut etwas gegen den Mangel an Kindergartenplätzen. In den nächsten eineinhalb Jahren will sie Räume für 17 zusätzliche Kita-Gruppen bauen. Ob die Stadt diese Einrichtungen auch alle selbst betreibt, steht noch nicht fest.