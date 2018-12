Kein Katzenjammer an Weihnachten

Rodgau/Rödermark - „Keine Tiere als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum!“ fordern Tierschutzorganisationen. Ein Thema, das von den Medien hochgespielt wird, sagt eine Rodgauer Zoohändlerin. Stattdessen würden Herrchen und Frauchen in ihre Vierbeiner investieren. Von Tamara Schempp

Besonders beliebt in diesem Jahr: orthopädische Matratzen. „Verschenkt und ausgesetzt“, „Deutschland traurigste Tiere“ oder „Hund an Raststätte zurückgelassen“. In der Adventszeit reihen sich Schlagzeilen wie diese an Bilder mit traurig dreinblickenden Hunden neben der Mülltonne. Ein Phänomen, das Tierheime in ganz Deutschland betrifft: Kurz nach der Übergabe unter dem Christbaum wollen Tierbesitzer ihre dauerhaft zu teuer oder aufwendig gewordenen Geschenke wieder loswerden.

Für die Medien ein gefundenes Fressen, kritisiert Ursula Flottmann von der gleichnamigen Zoohandlung in Rodgau-Jügesheim. „Das regt mich jedes Jahr wieder auf“, sagt sie. Ihrer Erfahrung nach ist kurz vor Weihnachten kein Zeitpunkt, an dem vermehrt Tiere gekauft und wieder ausgesetzt werden.

+ Fressnapf-Marktleiterin Christina Seelmann mit den neusten Trends für Hunde und Katzen: Neben orthopädischen Matratzen versüßen den Vierbeinern Adventskalender, Nikolausstrümpfe mit Spielknochen und Seil sowie Kuschelbetten die Weihnachtszeit. © Pelka Bevor sie sich auf Teich- und Aquariumfische spezialisiert haben, tummelten sich im Geschäft der Flottmanns Kleintiere in den Gehegen. „Die Tierhaltung geht insgesamt im Privatbereich zurück“, sagt Ursula Flottmann. Das sei auch der Grund, weshalb sie und ihr Mann Dieter auf Fische umgesattelt sind. Heutzutage würden sich Kinder statt Mäuse, Meerschweinchen und Wellensittiche Smartphones und Spielkonsolen wünschen.

Dem widerspricht der Deutsche Tierschutzbund: Laut einer Untersuchung des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) steigt die Zahl der privat gehaltenen Haustiere an. 2017 lebten 34,3 Millionen Heimtiere (ohne Zierfische und Terrarientiere) in deutschen Haushalten. 2016 waren es noch 31,6 Millionen. Die Rodgauer Zoohändlerin Ursula Flottmann findet: Haustiere haben es hier gut. „Denen geht es besser als so manchem Menschen.“

Hund und Katze, laut IVH noch immer die beliebtesten Haustiere, sind für ihre Kunden vollwertige Familienmitglieder, sagt Christina Seelmann von der Zoohandlung Fressnapf in Rödermark.

Ein beliebtes Geschenk unter den Katzenbesitzern sei in diesem Jahr ein deckenhoher Kratzbaum mit vielen Möglichkeiten zum Klettern. Damit es den Vierbeinern gut geht, wird jedoch nicht nur auf genug Bewegung geachtet. Auch das Schonen ihrer Gelenke ist ein Thema. „In den letzten Wochen gingen die orthopädischen Matratzen besonders gut weg“, bilanziert die Fachverkäuferin.

Die schönsten Katzenbilder unserer Leser (Teil 3) Zur Fotostrecke

Da Hunde immer älter und – etwa durch Überzüchtung – größer werden, bekommen sie vermehrt Probleme mit dem Rücken, weiß Seelmann. Nach der tierischen Volkskrankheit Hüftgelenk-Dysplasie (HD), verursacht durch eine Fehlentwicklung des Gelenks, leiden Hunde neuerdings vermehrt unter Skoliose, der schmerzhaften Verdrehung der Wirbelsäule. Unter dem Weihnachtsbaum liegen in diesem Jahr außerdem unterschiedliche Intelligenzspiele für Tiere, verrät Seelmann. Der Vierbeiner muss an einem Automaten Geschicklichkeit beweisen, um an ein Leckerli zu kommen.

Dass der Großteil der Rodgauer und Rödermärker lieber in die Gesundheit ihres Tieres investiert, statt es an einer Raststätte wieder auszusetzen, hat nach Meinung der Zoohändler einen einfachen Grund: Hund, Katze und Meerschweinchen sind nicht nur Alltagsbegleiter. Sie sind Teil der Familie.