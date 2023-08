Abschied von Monotones-Gitarrist Ray: „Es wird eine Party“

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Die Rodgau Monotones – hier noch (vorne links) mit Gitarrist Raimund Salg. Ganz rechts. Ali Neander. © Rodgau Monotones

Die Rodgau Monotones spielen für ihren verstorbenen Gitarristen im September in Hanau – mit Überraschungsgästen.

Rodgau - Es ist vielleicht möglich, Raimund Salg nicht zu kennen, wenn man in Rhein-Main aufgewachsen ist und sich für Musik interessiert – aber sehr, sehr unwahrscheinlich.

Wer beispielsweise 1980 (oder war es 1981?) einen seiner ersten größeren Mopedausflüge in die Oberurseler Krebsmühle machte, weil er gehört hatte, da würde eine ziemlich geile Band spielen (oder was man damals in Musikkreisen so anstelle von geil sagte), der stand alsbald wie vom Donner gerührt in einem komplett überfüllten und saunaartig atmosphärisierten Schuppen und starrte die Typen an, die diesen irrsinnigen Sound von der Bühne kloppten: die Rodgau Monotones.

Monotones-Gitarrist Salg: Unfassbar, was er mit sechs Saiten machte

Einer, der da besonders am Entstehen dieses Donners beteiligt war, hieß Raimund, genannt Ray, Salg. Die Les-Paul- oder Stratocaster-Gitarre umgehängt, körperlich irgendwo im Bühnenhintergrund, akustisch irgendwo weit im Vordergrund, in beiden Ohren, im Bauch – jedenfalls ein unfassbares Brett, was er mit den sechs Saiten anstellte.

Ray ist nicht mehr am Leben, er starb, wie berichtet, am 9. August 69-jährig in seiner Dietesheimer Wohnung. Die Monotones haben seither kein Konzert mehr gegeben, und es war auch eine Weile unklar, ob sie ihr geplantes Jubiläumskonzert zum 45-jährigen Bandbestehen am 9. September im Hanauer Amphitheater spielen würden. Inzwischen steht fest: Sie spielen. Es wird kein Jubiläumskonzert, sondern eine Hommage an Ray. „Aber es wird kein Gottesdienst“, sagt Ali Neander, der andere Gitarrist der Band, Gründungsmitglied wie Salg, „sondern es wird eine Party.“

Rodgau Monotones: Befreundete Gitarristen auf der Bühne

Dazu hat die Combo befreundete Gitarristen eingeladen – welche, wird vorher ebenso wenig verraten wie das Programm. „Das ist alles noch in der Schwebe“, sagt Neander, aber es werden wohl eher die älteren Stücke sein, mehr auf Rays Schaffen zugeschnitten als auf die späteren comedyartigen Songs, eventuell auch die eine oder andere ZZ-Top-Coverversion, die die Rodgau Monotones beherrschen wie sonst keine Band.

Auf Facebook melden sich viele Fans, die trauern und alles gäben, um beim Konzert in Hanau dabei zu sein – aber das ist seit Monaten ausverkauft. Auch Sängerin Anne Haigis hinterließ auf Facebook einen Gruß voller Anteilnahme.

Das Publikum - „wie ein Bandmitglied“

Geht das überhaupt – ein Monotones-Gig ohne Raimund Salg? „Das weiß kein Mensch“, sagt Ali Neander, „totaler Blindflug.“ Allerdings ging es auch weiter, als Jürgen „Mob“ Böttcher vor etwa zwei Jahren wegen eines Tinnitus aussteigen musste. Dabei ist es stets ein Alleinstellungsmerkmal gewesen, dass die Gründertruppe über all die Jahre zusammenblieb, zu der auch Peter „Osti“ Osterwold (Gesang) und Joky Becker (Bass) gehören. „Es verändert sich jetzt vieles, aber man kapiert in diesen Momenten der Trauer auch etwas: dass das Publikum wie ein Bandmitglied ist.“ So viel Zuspruch, so viel Zusammenhalt.

Den Kern ihres Sounds will die Band natürlich erhalten, und dazu gehört ein zweiter Gitarrist. „Es wird nicht unser Abschiedskonzert, sondern das Abschiedskonzert von Raimund“, betonen die Musiker. Salg habe schon seit einiger Zeit gesundheitliche Probleme gehabt, sagt der Co-Gitarrist, insofern sei sein Tod nicht vollkommen unerwartet gekommen – ein Schock sei es dann aber doch gewesen.

Online-Seite für Erinnerungen

Zu Rays Ehren wollen die Monotones nicht nur das Konzert in Hanau spielen, sondern auch eine Art Onlinegästebuch eröffnen, in das die Fans ihre Erinnerungen mit dem bärtigen Gitarren-Urgestein schreiben können, als Teil der Trauerarbeit. Geplant ist auch eine Materialsammlung über den Verstorbenen, denn: „Er lebte zurückgezogen, aber viele Menschen waren interessiert an ihm“.

In Hanau am 9. September jedenfalls werde es manch Überraschung zu sehen und zu hören geben für jene, die Karten ergattert hätten, verspricht Ali Neander. „Aber das war bei uns schon immer so, das soll auch so bleiben.“ Und die Erinnerung an Ray, auch die wird bleiben. (Thomas Stillbauer)