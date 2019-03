Nächtliche Falschfahrer gehen Edgar Hebeisen gründlich auf die Nerven

Die Babenhäuser dient Autofahrern als Ausweichstrecke für die Dudenhöfer, mithin also für die Hauptdurchgangsstraße. Im Slalom geht’s zwischen geparkten Autos hindurch.

Jügesheim – Edgar Hebeisen, Anwohner der Babenhäuser Straße 14, berichtet von einem Problem, das ihm den Schlaf raubt.

Nächtliche Falschfahrer missbrauchen den bis zu 3,80 Meter breiten Gehweg vor seinem Haus bei Gegenverkehr als Ausweichfahrbahn und drücken sich zwischen parkenden Pkw und Hauswänden Richtung Volksbank und damit direkt vorbei am Schlafzimmer Hebeisen.

Dessen Nachbar hat sein einst zur Straße gerichtetes Schlafzimmer im Haus inzwischen Richtung Garten verlegt. Bei Hebeisens würde das aufgrund der fest vorgegebenen Anordnung von Flur, Küche und Wintergarten im rückwärtigen Teil des Hauses schwer bis unmöglich.

+ Geht doch: An der Hauptstraße in Weiskirchen beziehen Parkbuchten Fahrbahn und Gehweg mit ein. Fotos: © pelka

Um sich selbst zu helfen, haben Hebeisens und andere Anwohner ihre Autos in den auf der Straße vorgezeichneten Parkbuchten zur Hälfte auf den Gehweg gestellt. Das sollte die illegale Ausweichstrecke blockieren. Das städtische Ordnungsamt aber hintertreibt diese Selbsthilfe und ahndet sie als Falschparken mit Knöllchen. Kurios: mal müssen zehn, mal 20 Euro gezahlt werden.

Edgar Hebeisen liegt wegen der Strafzettel mit der Stadt im Streit. Er fragt sich, warum man vor seiner Haustüre nicht eine Parkbuchtenlösung realisiert wie an der Hauptstraße Weiskirchen. Dort gibt es reihenweise auf die Straße aufgemalte Parkplätze, die allerdings teils den Bürgersteig mit einbeziehen – mal an schmaleren Stellen der Hauptstraße, durchaus aber auch an ausladend breiten Stellen. Oder man setzt weitere Pfosten auf dem Gehweg der Babenhäuser, schlägt Hebeisen vor.

+ Hier wünscht sich Edgar Hebeisen vor seinem Haus einen Pfosten, der den Gehweg für Falschfahrer blockiert. © pelka

Unsere Zeitung hat die Stadt um Stellungnahme gebeten. Mit Hinweis auf das laufende Verfahren, das mittlerweile an das Regierungspräsidium in Kassel abgegeben worden sei, werden Auskünfte weitgehend verweigert. Mitgeteilt wird dann aber doch wenigstens, „dass das Parkkonzept mit Parkmarkierungen und ergänzender Beschilderung in der Babenhäuser Straße seit dem 6. 10. 2003 besteht. Dass dort Fahrzeuge regelmäßig über den Gehweg fahren, ist weder der Polizei noch der Ordnungsbehörde bekannt. Eine Überprüfung der Verkehrssituation zusammen mit der Polizei wurde zugesagt.“

Für jeden Verkehrsverstoß gebe es einen Tatbestand, der mit einer festen Verwarngeldhöhe hinterlegt sei. So gebe es zum Beispiel den Tatbestand „Sie parkten verbotswidrig auf dem Gehweg“ mit der Verwarngeldhöhe von 20 Euro oder den Tatbestand „Sie parkten nicht entsprechend der Parkflächenmarkierung“ mit der Verwarngeldhöhe von 10 Euro. „Finden sich in einem Verkehrsdelikt zwei Tatbestände wieder, also zum Beispiel das Parken außerhalb einer Parkflächenmarkierung und gleichzeitig das Parken auf dem Gehweg, entscheidet sich die Ordnungsbehörde immer für den Tatbestand mit dem niedrigeren Verwarngeld“, versichert die Stadt.

Zur Frage, warum an der Babenhäuser Straße nicht genauso verfahren wird wie an der Hauptstraße Weiskirchen, äußert sich die Stadt in ihrer Antwort nicht. (bp)