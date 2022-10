Gefährliche Aktion auf der B45: Kinder werfen Steine auf Autos

Von: Erik Scharf

Kinder sollen auf der B45 Steine auf vorbeifahrende Autos geworfen haben. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

An der Anschlussstelle zur A3 werfen Kinder Steine auf die B45 bei Rodgau.

Rodgau – Extrem gefährliche Aktion: Kinder haben am Sonntag (2. Oktober) auf der B45 bei Rodgau an der Anschlussstelle zur B3 offenbar Steine auf die Fahrbahn geworfen. Das teilte die Polizei Südosthessen in Offenbach mit, die nun auch nach Zeugen des Vorfalls sucht.

Gegen 14.30 Uhr ging ein Notruf in der Leitstelle ein. Demnach sollen Kinder in Höhe der Michael-Meyer-Straße Steine auf Autos in Fahrtrichtung Dieburg geworfen haben. Als Beamte an der B45 eintrafen, rannten drei Kinder im Alter von sieben und acht Jahren vor den Polizisten weg, wurden aber wenig später gestellt, wie die Polizei mitteilt.

Kinder werfen Steine auf B45: Polizei sucht Zeugen

Die Kinder wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Die Polizei sucht nun durch die Steinwürfe geschädigte Autofahrer. Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen. (esa)

