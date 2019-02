Platz für neue Klassenräume in der Geschwister-Scholl-Schule 

Lösung zeichnet sich ab

+ © Häsler Zuwachsflächen für die Schulen in Hainhausen: Die Dachterrasse der Münchhausenschule wird voraussichtlich zum Klassenraum umgebaut. Wenn die Parkplätze vor den Schulen hinter die städtische Sporthalle verlagert werden, gewinnt der Kreis Platz für einen Erweiterungsbau der Geschwister-Scholl-Schule. Dieses Luftbild entstand, bevor die Containerräume aufgestellt wurden. © Häsler

Rodgau – Für den Ausbau der weiterführenden Schulen in Rodgau zeichnet sich eine Lösung ab. Die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Hainhausen wird demnach in ein paar Jahren voraussichtlich um vier Klassenräume erweitert. Von Ekkehard Wolf