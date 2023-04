Rodgau spielt Tennis

Aktionstag und Eröffnungsturnier

+ © Eyssen, Sascha Beim Saisoneröffnungsturnier machten mehr als 70 Sportlerinnen und Sportler mit. © Eyssen, Sascha

Mit Aktionstagen starten die Tennisvereine in die Freiluftsaison - auch in Rodgau. Beim TC Jügesheim war Hochbetrieb auf der Vereinsanlage.

Rodgau - „Es ist ordentlich was los heute“, freute sich Vorsitzender Benedict Grimm beim Tennisclub Jügesheim. Beliebt war unter anderem das Eröffnungsturnier mit 75 Teilnehmern, bei dem die Doppelpartner zugelost wurden. So kam es vor, dass bei dem Spaßturnier Routiniers gemeinsam mit jungen Mitgliedern ein Doppel bildeten.

Verschiedene Altersklassen waren auch beim Kennenlern-Tag für Tennisinteressierte dabei. Unter Anleitung des erfahrenen Trainerteams um Andreas Karnbach absolvierten Anfänger und Wiedereinsteiger eine kostenlose Trainingsstunde. Neumitglieder, zahlen in der Schnuppersaison 99 Euro und trainieren immer samstags gemeinsam.

Von den 50 Tennisinteressierten, die im vergangenen Jahr eine Schnuppermitgliedschaft abgeschlossen hatten, habe der Verein etwa die Hälfte als dauerhafte Mitglieder gewinnen können, berichtete Benedict Grimm. Derzeit hat der TC Jügesheim knapp 400 Mitglieder.

Die kontinuierlich steigenden Mitgliederzahlen sind auch ein Grund dafür, dass der Verein im vergangenen Jahr eine Flutlichtanlage baute. „Einfach, um den Leuten die Möglichkeit zu bieten, auch noch später zu spielen“, so Benedict Grimm. In den Wintermonaten spielen die Mitglieder in einer Tennishalle in Weiskirchen. Der große Traum des Vereins ist es, eine eigene Halle zu bauen. Ein Ausschuss kümmert sich darum, das Projekt voranzutreiben.

An der Medenrunde wird der TC Jügesheim mit 30 Mannschaften teilnehmen, 18 bei den Erwachsenen und zwölf im Kinder- und Jugendbereich.

Gleich zwei Tennis-Aktionstage zum Schnuppern veranstaltet die Tennis-Spielgemeinschaft (TSG) Rodgau in Dudenhofen. Der erste stand am Sonntag auf dem Programm. Am Samstag, 29. April, folgt von 10 bis 13 Uhr ein weiterer. Alle Neumitglieder an diesen Tagen sind im ersten Jahr beitragsfrei. Auch der zweite Aktionstag findet auf der Anlage Eppertshäuser Weg 24 in Dudenhofen statt. Interessierte können dort Trainer, Vorstand und Vereinsmitglieder kennenlernen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen zum Verein und zur Mitgliedschaft können auch schon vorab an Miriam Seib (vorstand@tsg-rodgau.de) gerichtet werden.

Der Tennisclub Weiskirchen veranstaltet seinen Aktionstag zum Saisonstart ebenfalls am Samstag, 29. April. Ab 14.30 Uhr können Besucher auf der Anlage an der Hauptstraße in den Tennissport hineinschnuppern und den Verein kennenlernen. Tags darauf tragen die Vereinsmitglieder ein Kuddelmuddel-Turnier aus.

Der 1. Tennisclub Nieder-Roden (TCN) verzichtet diesmal auf einen Aktionstag. Wer den Club kennenlernen möchte, kann freitags ab 18 Uhr kostenlos am Schnuppertennis teilnehmen. Die Tennisanlage befindet sich an der Hainburgstraße. (Sascha Eyßen)