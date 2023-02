Rodgau: Systemausfall legt Rathaus lahm

Von: Ekkehard Wolf

Eingeschränkt dienstbereit: Im Rathaus der Stadt Rodgau sind Computersysteme und Telefonanlage lahmgelegt. © Pelka

Eine technische Panne im Computersystem der Stadtverwaltung Rodgau hat den Betrieb im Rathaus am Donnerstag weitgehend lahmgelegt.

Rodgau - „Wir haben einen technischen Defekt im Haus“, sagte Pressesprecherin Sabine Hooke im Lauf des Vormittags auf Anfrage unserer Zeitung. Die Ursache war zu diesem Zeitpunkt unbekannt.

Das ganze Computernetz stand still. Die Mitarbeitenden mussten improvisieren. Sie telefonierten per Handy, bearbeiteten Unterlagen auf Papier oder erledigten die Ablage. Manche gingen kurzfristig in den Außendienst, besuchten zum Beispiel Baustellen oder nahmen Gesprächstermine wahr.

Aufgefallen war die Panne am Morgen, als die ersten Mitarbeiter an ihre Arbeitsplätze kamen. „Ich bin gar nicht ins System gekommen“, berichtete ein Angestellter: „Wir mussten alles runterfahren.“

Auch der E-Mail-Verkehr und die Telefonanlage waren betroffen. Wer im Rathaus anrief, landete mit etwas Glück auf dem Mobiltelefon einer Mitarbeiterin. Wer Pech hatte, kam überhaupt nicht durch.

Auch um 16 Uhr dauerte die Störung noch an. Wann die Systeme wieder laufen, war noch völlig unklar.

Dienste auf externen Servern funktionierten ungehindert. Das betraf unter anderem die städtische Homepage und das Ratsinformationssystem. Das hatte seltsame Folgen: So konnte man zwar online einen Termin im Bürgerservice buchen, der vor Ort aber nicht möglich war. (eh)