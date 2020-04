Zeitzeuge erinnert sich an letzte Schüsse des Zweiten Weltkriegs in Jügesheim

Rußgeschwärzt war die katholische Kirche St. Petrus in Ketten in Weiskirchen. Eine Brandbombe hatte den Sakralbau 1943 zum großen Teil zerstört. Dieses Foto befindet sich im Archiv des Heimat- und Geschichtsvereins.

Die Zeitungsberichte über das Kriegsende vor 75 Jahren wecken Erinnerungen. Nur noch wenige Einwohner können erzählen, wie es damals war.

Jügesheim – Einer von ihnen ist Helmut Johannes Winter in Jügesheim. Er war 14 Jahre alt, als US-amerikanische Truppen am 26. März 1945 in Jügesheim einmarschierten. Die Besetzung der Rodgau-Gemeinden verlief zwar „ohne einen einzigen Schuss“, wie unsere Zeitung zum Jahrestag titelte. Dennoch wurde an jenem Tag geschossen, aber außerhalb des Orts.

Helmut Winter berichtet: „Am Nachmittag des 26. März kam es in der Jügesheimer Ostgemarkung zu einem Zwischenfall. Dort, wo heute die Reithalle steht, hatten einige deutsche Soldaten Stellung bezogen und hatten freie Sicht in Richtung Jügesheim. Als amerikanische Panzer durch den Hiwwelsweg entgegen kamen, eröffneten sie den Beschuss. Die Amerikaner mit zahlreichen Panzern schossen das Widerstandsnest zusammen. Übrig blieben drei gefallene Soldaten, welche durch die Sperrstunden erst nach Tagen geborgen und in Weiskirchen beigesetzt wurden. Ihr zerschossenes Fahrzeug stand noch ausgebrannt monatelang im Wald bei Baumstümpfen und abgeschossenen Baumkronen und Erdlöchern.“

Der „Hiwwelsweg“ (Hügelweg) führte damals von der Kreuzung Nordring/Rathenaustraße nach Osten bis ans Froschhäuser Eck, wo heute das Gelände der Modellflieger ist. Der sandige Hohlweg hatte seinen Namen daher, dass er leicht bergauf führte: Die Äcker und Wiesen lagen höher als der Ort.

+ Helmut Winter © p

Während des Krieges waren an dem Hohlweg Scheinwerfer aufgebaut, wie sich Helmut Winter erinnert. Weitere Scheinwerfer standen auf dem Gelände der heutigen Baumschule Schüler. Sie sollten alliierte Flugzeuge anleuchten, damit sie von den Flakgeschützen auf Heusenstammer Gebiet abgeschossen werden konnten.

Den Einzug der US-Truppen am Palmsonntag 1945 erlebte Helmut Winter als Messdiener in der St.-Nikolaus-Kirche. „Zweimal bin ich durch den Glockenturm rausgegangen, um zu schauen, ob sie schon da sind“, erzählt er. An jedem Haus hingen weiße Bettlaken. Winter: „Alle waren ängstlich und trotzdem froh, dass es vorbei ist.“

Zwischen 14 und 15 Uhr fuhren die ersten Jeeps durch den Ort, besetzt mit groß gewachsenen, dunkelhäutigen Soldaten – ein ungewohnter Anblick für die Bevölkerung der ländlichen Gemeinde.

Obwohl seine Familie ihr Haus räumen musste, erinnert sich Helmut Winter an ein gutes Verhältnis zu den Amerikanern. Zwei Schlaglichter aus jener Zeit: Als er eines Nachmittags nach den Hühnern sah, wartete am Stall ein US-Soldat, um ein paar „eggs“ gegen Schokolade einzutauschen. Und als die Amerikaner nach einigen Tagen weiterzogen, ließen sie in der Feintäschnerwerkstatt seines Vaters acht Radios zurück.

+ Aus dem US-amerikanischen Nationalarchiv stammt dieser knappe Bericht über die Besetzung der Rodgau-Gemeinden am 26. März 1945. Unser Leser Dr. Stefan Ziegler (Rödermark) hatte nach Unterlagen gefragt. Antwort bekam er aus der Kleinstadt College Park (Maryland), wo das abgebildete Dokument aufbewahrt wird. © p

Noch eine Erinnerung verbindet der 89-Jährige mit dem Palmsonntag 1945: Als er mit seinem Bruder von der Kirche nach Hause lief, kamen sie am Haus des Nazi-Bürgermeisters Arthur Hoffmann vorbei. Die Tür stand offen, Hoffmann und seine Ehefrau waren per Fahrrad geflohen. „In der Küche stand noch die Pfanne auf dem Herd mit zwei Koteletts“, erzählt Helmut Winter: „Wir hungrigen Buben sind aber nicht drangegangen, weil wir Angst hatten.“

Einige Zeit später – waren es Tage oder Wochen? – wurden Arthur und Sophie Hoffmann von US-Soldaten im Wald entdeckt und abgeführt. Bei der Gärtnerei am Alten Weg kamen ihnen einige alte Männer mit abgebrochenen Dachlatten entgegen, wie Winter erzählt. Nach seiner Erinnerung handelte es sich um politisch links stehende Männer, die unter den Nazis gelitten hatten.

VON EKKEHARD WOLF