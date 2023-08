Rodgau: Zu viel Müll im Auenland

Engagierter Naturfreund räumt auf

© Wolf Auch im Finkensee landen oft Flaschen und andere Abfälle. Michael Knauer holt sie heraus.

Ein Rodgauer Naturfreund arbeitet tatkräftig für den Umweltschutz: Seit acht Jahren fischt er Abfälle aus einem Abschnitt der Rodau, in dem seltene Tierarten vorkommen.

Jügesheim – Bis zur Hüfte steht Michael Knauer in der Rodau. Mit einem Rechen stochert er nach einem Fahrrad, das irgendjemand in den Bach geworfen hat. An der Finkensee-Brücke ist das Wasser ziemlich tief. Ein Schritt weiter, und es würde ihm von oben in die Wathose hineinlaufen.

Seit Jahren holt Michael Knauer den Müll anderer Leute aus der Rodau. Freiwillig und ohne Bezahlung. Der Naturschutz ist ihm ein Herzensanliegen. Der renaturierte Abschnitt der Rodau zwischen Jügesheim und Hainhausen hat es ihm besonders angetan.

Rodau ist Lebensraum für Biber und Eisvögel

Wenn er den Schilfgürtel sieht, gerät er beinahe ins Schwärmen. Ein solcher Naturraum mitten in der Stadt sei etwas Kostbares, sagt er. Die Tierwelt gibt ihm recht. In der Rodau-Aue haben sich seltene Arten angesiedelt. Ein Biber baut Dämme, Eisvögel flitzen übers Wasser. Auch Wasserrallen leben im Schilf. Sie sind aber so scheu, dass man sie nur selten sieht. Hören kann man sie umso besser: Sie klingen wie ein quiekendes Ferkel. Sogar ein Fischadler wurde schon in der Rodau-Aue gesichtet. „Drei Jungstörche hatten wir dieses Jahr auch“, sagt der Naturfreund.

Damit ist genau das eingetreten, was sich die Stadt Rodgau von der Renaturierung versprochen hatte: einen Rückzugsraum zu bieten, der zum Erhalt der Artenvielfalt beiträgt. Das zweite Ziel war der Hochwasserschutz. Das Auenland hält Niederschläge zurück und entlastet damit die nachfolgenden Flüsse Main und Rhein.

Naturschützer fischt seit acht Jahren Abfälle aus dem Bach

Dass manche Zeitgenossen dieses Stück Natur mit einem Mülleimer verwechseln, lässt den Naturfreund nicht ruhen. „Es brennt mir in der Seele, das zu sehen“, sagt Michael Knauer. Er weiß genau: Abfälle, die in der Rodau landen, geraten irgendwann in die Nordsee. Da muss man sich über gigantische Müllteppiche auf den Weltmeeren nicht wundern.

Deshalb steigt er immer wieder in die Wathose und fischt nach Abfällen: „Im Lauf von acht Jahren habe ich bestimmt schon 1000 Flaschen herausgeholt, wenn’s langt.“ Rotweinflaschen einer bestimmten Marke hat er über Jügesheim hinaus in den südlichen Stadtteilen gesehen: „Nach jedem starken Regen wandern sie ein Stück weiter, wie eine Flaschenpost.“

Vom Müllsack bis zur Sexpuppe: Alles landet im Bach

Aber nicht nur Getränkeflaschen aus Glas und PET landen in der Rodau und werden irgendwann am Finkensee angeschwemmt. „Die Leute werfen alles rein, was sie nicht mehr brauchen können“, sagt Knauer. Zu dem Sammelsurium zählen unter anderem Kleidungsstücke und gefüllte Mülltüten. Sein skurrilstes Fundstück war eine Sexpuppe aus Silikon.

„Werft eure Abfälle nicht in den Bach“, appelliert der Naturfreund an alle Mitbürger. Michael Knauer glaubt übrigens nicht, dass zusätzliche Abfallkörbe am Wegrand das Problem lösen können. Er erinnert an die beiden Gitterboxen, die die Stadtwerke vor einiger Zeit in der Nähe des Finkenwegs aufgestellt hatten: „Das war sicher gut gemeint, aber nachts saßen die Ratten darauf und haben die Essensreste gefressen.“ (von Ekkehard Wolf)