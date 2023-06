Rodgauer retten Rehkitze

Von: Ekkehard Wolf

In der Nähe des Salinenhofs westlich von Hainhausen sind die Rehkitzretter zu Fuß unterwegs. © p

Für die Tierfreunde der „Aktion Rehkitz“ in Rodgau hat die Hochsaison begonnen. Sie suchen nach Jungtieren, bevor die Bauern ihre Wiesen mähen.

Rodgau – Früh morgens oder in den Abendstunden sind die Helfer des Vereins unterwegs. Sie wollen junge Rehe und andere Wildtiere vor unnötigem Leid und Tod bewahren. Mitglieder aller Altersstufen haben in der Rehkitzrettung den Spaß am aktiven Naturschutz gefunden.

Viele Landwirte mähen im Juni ihre Wiesen. Dabei besteht die Gefahr, dass sie unabsichtlich Tiere verletzen oder töten. Das betrifft unter anderem Rehkitze: Sie kommen meist im Mai oder Juni zur Welt und schützen sich vor Fressfeinden, indem sie sich im hohen Gras verstecken. Man nennt das auch „Abliegen“. In dieser Zeit ist das Fluchtverhalten sehr eingeschränkt.

„Aktion Rehkitz“ in Rodgau spezialisiert sich auf Drohnen

Seit der Gründung 2015 hat sich der Rodgauer Verein zunehmend darauf spezialisiert, die Rehkitze aus der Luft zu orten. Die Drohnentechnik mit Wärmebildkameras hat die klassische Suche zu mehr als 90 Prozent abgelöst. Aber es gibt sie immer noch: die ursprüngliche Form, bei der mehrere Menschen nebeneinander über die Wiese gehen und mit Stöcken nach abliegenden oder abgelegten Wildtieren suchen.

Verantwortlich für die fliegenden Kameras ist Marcus Wrobel. Er setzt die Geräte zusammen mit einem Pilotenteam so ein, dass die Erfolgsquote bei der Tierrettung gestiegen ist. Auch die Zahl der abgesuchten Flächen steigt seit Jahren stetig.

Rodgauer Verein hat mehr Anfragen als Helfer

„Leider können wir nicht alle Anfragen für Absuchen von Wiesen komplett bedienen“, bedauert Wrobel. Dem Verein stehen nicht genügend Piloten zur Verfügung, die sich früh morgens oder abends in die Felder begeben. Wer die Bedienung des Multikopters erlernen will, kann sich beim Verein melden. Die Ausbildung verpflichtet zu nichts, wie Vereinsvorsitzender Thomas Köthe betont.

Auch zusätzliche Unterstützer am Boden sind gern gesehen. Für viele Mitglieder ist die gemeinsame Suche in der Morgen- oder Abenddämmerung auch ein schönes Naturerlebnis. (eh)

In der Morgendämmerung steigt der Multikopter auf: Mit einer Wärmebildkamera suchen Helfer des Vereins „Aktion Rehkitz“ eine Wiese nach Jungtieren ab. © p