Rodgaus Kulturmanager sagt Lebewohl

Von: Bernhard Pelka

Gabriele Ziegler und Martin Winter von der Agentur für Kultur, Sport und Ehrenamt sind als sachkundige Organisatoren der Ausstellung die Gesichter der Rodgau-Art. Martin Winter verlässt nun das Rathaus. © Pelka

Eine prägende Persönlichkeit verlässt den Rodgauer Kulturbetrieb: Martin Winter, der langjährige Leiter der Kulturagentur. Im Interview zieht er Bilanz.

Rodgau – Sein Büro hat er schon geräumt, offiziell verlässt der dann 61-Jährige die städtische Agentur für Kultur, Sport und Ehrenamt (AKSE) aber erst zum 1. Januar 2024. Der Diplomverwaltungswirt im gehobenen Dienst stammt aus Seligenstadt, lebt aber in Dieburg. Seinen Dirigentenschein hatte der Hobbymusiker schon als 27-Jähriger in der Tasche. Sein erstes Orchester als Mann auf dem Dirigentenpult war das Jugendorchester der Musikgesellschaft Eintracht Hainstadt, weitere Engagements in Steinheim, Klein-Welzheim und Altheim folgten. In Klein-Welzheim ist Winter noch heute musikalisch tätig. Wir sprachen mit ihm über seinen Abschied.

Wie war Ihr Einstieg bei der Stadt Rodgau?

Ich bin seit 1992 bei der Stadt gewesen, zunächst in der internen Organisationsabteilung. Gelernt habe ich im Landratsamt Offenbach. Bei der Stadt Rodgau wurde mir dann auch rasch die Organisation einer externen Veranstaltung übertragen – ein Fest zu 25 Jahre Stadtrechte: das „Soundfestival“, das ich in relativ kurzer Zeit konzipiert hatte. Erstmals in Rodgau spielten Blasorchester und Bands aller Genres abwechselnd auf zwei Bühnen ein gemeinsames Konzert. Im September 2008 hat man mir dann den Sport- und Kulturbereich angeboten. Als Dirigent, Vereinsvorstandsmitglied und kulturinteressierter Mensch sah man mich hier wohl als geeignet an.

Was war die erste Nuss, die Sie knacken mussten?

Im sportlichen Bereich war das, einen Vertrag mit der HSG Nieder-Roden zu entwickeln, die als eigenständiger Verein eine städtische Halle als Spielstätte nutzt. Es ging dabei in erster Linie darum, dass die HSG sich um die Hausmeistertätigkeiten, Kleinreparaturen und Belegungszeiten selbstständig kümmert. Das war damals ein Novum und wurde danach tatsächlich vielfach in Hessen als Musterbeispiel herangezogen.

Und im Theater?

Wir haben den Kartenverkauf erstmals einem Ticketverkaufssystem angeschlossen und die Bannerwerbung eingeführt. Seitdem ist mehr im Bewusstsein, dass es in der Stadt überhaupt ein regelmäßiges Theaterangebot gibt. Im Bürgerhaus Nieder-Roden haben wir die Reihen „Theater“ und „K & K“ zu einem soliden Erfolg geführt.

Was ist in Sachen Kunst besonders gut gelaufen in all den Jahren?

Das war ganz klar der Umbau der „Rodgau-Art“. Darauf bin ich wirklich stolz. Wissen Sie, das war früher eine Kunst- und Kunsthandwerkerausstellung. Die ist mehr so dahingedümpelt. Wir haben im Team dann den Fokus allein auf Künstler gelegt, die aber dann nicht mehr unbedingt aus Rodgau sein mussten. Das war ein heißes Eisen, weil wir plötzlich nicht mehr alle Rodgauer nehmen konnten. Der Erfolg hat uns aber recht gegeben. Wir hatten sofort mehr Vielfalt und Qualität. Das hat den Besuchern gefallen. Sie konnten sich darauf verlassen, jedes Jahr etwas Neues zu sehen. 30 von 70 Künstlerinnen und Künstlern waren jedes Jahr neu dabei. Das fand und findet überregionale Beachtung. Auch haben wir in meiner Zeit die „Jugend-Art“ eingeführt – bisher einzigartig in Hessen. Neu waren auch die „Flurkunst“ im Rathaus und die Konzeption der „Rodgau-Galerie“ – ebenfalls jetzt eine Erfolgsgeschichte. In Zusammenarbeit mit dem „Impuls-Kulturverein“ entstand erstmals ein „Strandbadfestival“. Premiere feierte auch die Waldfriedhof-Konzertreihe. Insgesamt waren jährlich über 50 Veranstaltungstage zu bewältigen. Mir ist es äußerst wichtig festzuhalten, dass dies alles nicht ohne mein tolles Team mit dessen großer Einsatzbereitschaft und den vielen eigenen Ideen möglich gewesen wäre. Unsere letzte Idee war übrigens das „Parkspektakel“ 2022 – erstmals eine Walkact-Veranstaltung in Rodgau.

Und was ist schlecht gelaufen?

So manche Einzelauswahl beim Theater. Pantomime, zum Beispiel. Da mussten wir erst lernen, dass die nicht mehr so zieht beim Publikum – selbst wenn ein Hochkaräter kommt.

Wird Kultur in Rodgau genug wertgeschätzt?

Ja, auf jeden Fall. Die Gelder, die die Stadt bereitgestellt hat, waren immer großzügig. Andere Kommunen kürzen viel mehr. Als wahrer Kulturmensch hat Kulturdezernent Sahm viel Verständnis für unser Genre. Er bringt sich ja sogar selbst ein – zum Beispiel mit Werkgesprächen, erläuternden Worten zu Ausstellungen und mit Führungen. Und er lässt viele Freiheiten. Manchmal hätte ich mir von der Rodgauer Politik aber gewünscht, vor Beschlüssen gefragt zu werden über mögliche Auswirkungen. Es wurde ja mal beschlossen, eine Theaterreihe einfach zu streichen – ohne über Vor- und Nachteile zu sprechen. So war es leider auch, wenn es um Subventionen ging. Die Politik sollte durchaus mehr die Verwaltung und ihre direkt zur Verfügung stehenden Experten anhören.

Zu was sind Sie nicht mehr gekommen?

Ein jährlich wiederkehrendes Zauberer-Festival mit Preisverleihung zu etablieren. Hier liegt schon jahrelang ein einigermaßen ausgearbeitetes Konzept in der Schublade, abgesprochen mit dem hier in Jügesheim lebenden Vizepräsidenten des Magischen Zirkels Deutschland mit seiner optimalen Vernetzung. Es gibt im Zaubererbereich zwar Festivals, aber keine Preise wie etwa beim Kabarett. Warum also nicht nationale Wettkämpfe um den „Rodgauer Hokus“ und für Nachwuchs-Zauberer den „Rodgauer Fidibus“? Ich würde mich sehr freuen, wenn meine Nachfolger das für Rodgau umsetzen könnten.