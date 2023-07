Schade ums Wasserstoffprojekt

Von: Bernhard Pelka

Teilen

Die Schreibtische im Büro des Bürgermeisters sind immer voll. © pelka

Rathaus-Chef Max Breitenbach ist seit gut einem Jahr im Amt. Wir sprachen mit ihm über die ersten Monate seiner Amtszeit.

Wie anstrangend war das erste Jahr?

Es war schon anstrengend, weil ich erst in die Prozesse hineinkommen musste, die ich bis dahin nur weitgehend von außen betrachten konnte. Die globalen Rahmenbedingungen haben das nicht leichter gemacht. Viel Spaß gemacht hat’s im Großen und Ganzen trotzdem.

Haben Sie sich willkommen gefühlt?

Das auf jeden Fall. Ich habe versucht, sofort offen auf die Leute zuzugehen und nicht mit dem Dampfhammer alles von Beginn an ändern zu wollen, sondern zunächst mal zu schauen, was ist hier da. Das haben die Kolleginnen und Kollegen wert geschätzt.

Also hat sich nicht gleich das große Personalkarussell gedreht, nur weil der Chef seine neuen Leute mitbringt?

Diese Angst war sicher in dem ein oder anderen Bereich da: Was passiert da jetzt? Wer kommt da? Ich habe aber gesagt, dass ich da bin, um mir alles erst anzusehen, um gemeinsam Prozesse und Strukturen zu verändern. Das hat viel von dieser Sorge genommen, und so sind wir auch gleich produktiv ins Arbeiten gekommen.

Wie viele Arbeitsstunden in der Woche bedeutet es dann, Bürgermeister zu sein?

Die zähle ich nicht. Geschätzt sind es so 60, 70 – ohne Veranstaltungsbesuche.

Und gefühlt?

Gefühlt ist man als Bürgermeister immer im Dienst. Aber das wusste ich vorher. Natürlich ist es schwierig, wenn man beim Einkauf am Samstagabend angesprochen wird, weil einem Bürger ein Thema unter den Nägeln brennt. Aber das gehört dazu und das ist es auch, was der Beruf für mich ausmacht. Damit kann ich gerne leben.

Viel Positives also seit dem Amtsantritt. Was aber hat Sie bisher enttäuscht?

Eine inhaltliche Enttäuschung war, dass es mir bei der geplanten Bebauung des Vaihingergeländes in Jügesheim nicht gelungen ist, noch nachträglich die Bebauungsdichte ein wenig aufzulösen. Ich hatte mit den Anwohnern darüber im Wahlkampf gesprochen und war auch selbst anderer Meinung, aber meine Vorstellung davon hat keine Mehrheit gefunden. Eine große Enttäuschung ist auch, dass ich beim Thema Wasserstoff die Notbremse ziehen musste, da ich grundsätzlich ein Mensch bin, der die Dinge gerne immer aufbaut, anstatt sie radikal einzustampfen. Enttäuschend ist manchmal auch, dass man Prozesse erklärt und einem aber einfach nicht geglaubt wird, weil die Leute meinen, man wolle sich nur aus der Affäre ziehen.

Ist der Verzicht auf den Innovationspark mit Wasserstoffproduktion und -tankstelle umso ärgerlicher, weil ja zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern große Anlagen geplant sind und das neue Heizungsgesetz den lange umstrittenen Einbau von Gasheizungen jetzt doch genehmigt, sofern sie wasserstofftauglich sind.

Also, ich bin immer noch nicht dass Meinung, dass wir irgendwann einmal Wasserstoff verheizen. Dafür ist er viel zu kostbar. Aber natürlich glaube ich auch, dass Rodgau seinen Beitrag zur Energiewende leisten muss. Aber die Voraussetzungen – zumindest beim Wasserstoff – sind noch nicht gegeben. Und das schmerzt, weil sich viele in unserer Stadt mit einem möglichen Weg auseinandergesetzt hatten. Und der funktioniert nun nicht: eine bittere Erkenntnis.

Aber den Fotovoltaikpark wird es geben?

Das kann ich heute noch nicht versprechen. Wir sind mit den Genehmigungsbehörden im engen Austausch. Wenn wir die Genehmigung bekommen, wollen wir ihn umsetzen. Aber da gibt es rechtliche Rahmenbedingungen. Und die sind hier derzeit noch nicht so weit vorhanden, sodass wir sagen könnten: Klar, der kommt.

Welche rechtlichen Hindernisse gibt es denn?

Wir haben beim Regierungspräsidium Darmstadt einen Zielabweichungsantrag für das in Frage kommende Gelände gestellt. Auch dort stellt man immer wieder fest, dass Naturschutz, Bodenschutz und Klimaschutz zwar dasselbe wollen, sich aber manchmal im Weg stehen. Dann stellt sich die Frage: Ist es wichtiger, diese Wiese als Wiese unberührt zu lassen oder ist es sinnvoller, dort Solarzellen aufzustellen, um Strom zu produzieren. Wir sind gespannt, wie die Entscheidung ausfällt. Solange Gesetze in der Bundesrepublik, die sich damit befassen, kein klares Ziel haben, widersprechen sie sich halt. Das ist das Problem.

Was hat Sie im Amt bisher besonders gefreut?

Dass die Stadtverordneten meinem Vorschlag gefolgt sind, das Balkonsolarkraftwerkprogramm zu starten und dafür 100 000 Euro im Jahr bereitzustellen. Der Zuspruch gibt uns Recht: Wir haben schon knapp 400 Anträge. Nächstes Beispiel: Letzte Woche hatten wir den Start unseres Bürgergremiums im Förderprogramm „Zuhause im Zentrum“ in Nieder-Roden. Dort fragen wir Bürger, ob sie mitgestalten möchten. Das funktioniert prima. Zu erleben, mit wie viel Engagement die Leute dabei sind, ist für mich eine tolle Sache.

Wie ist denn der Umgang mit den Bürgern überhaupt? Werden Sie oft vereinnahmt? Treffen Sie auch auf Wutbürger?

Ich bekomme viele positive Rückmeldungen, auch wenn die Kommunikation manchmal herausfordernd ist. Oft muss ich erklären, dass ich als Bürgermeister selbstverständlich nicht alleine entscheiden und sofort alles ändern kann. Manchmal wird dann reklamiert, dass alles zu langsam geht. Auch gibt es Momente, in denen Menschen einfach nur ihren Frust abladen möchte. Das passiert meist in den sozialen Medien. Sobald ich dann mit den Betroffenen persönlich von Angesicht zu Angesicht diskutiere, stellt sich Vieles ganz anders dar.

Sind Sie ein Bürgermeister, der es eher allen recht macht oder der gut nein sagen kann?

Ich muss leider viel öfter nein sagen, als mir lieb ist. Ich bin einer, der gerade für Alltagsprobleme gerne schnelle und pragmatische Lösungen findet. Da dann sagen zu müssen, dass es in diesem oder jenem Einzelfall eben nicht anders geht, das musste ich erst lernen.

Sie haben es schon erwähnt: Ihre Startbedingungen waren schwierig. Was war die größere Herausforderung: die Cyberattacke aufs Rathaus oder die Energiekrise, ausgelöst durch den Überfall auf die Ukraine?

Die Cyberattacke. Wobei es die Gesamtheit der jüngsten Krisen ist, die die Herausforderung so groß macht, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr planvoll arbeiten können. Alles, was wir vorhaben, wird überlagert von überörtlichen Problemen und Krisen, um die wir uns dann vordringlich kümmern müssen. Und das Dringliche schlägt dann das Wichtige. Die größte Herausforderung in Zukunft wird freilich der Personalmangel, der ja so viele trifft.

Was ist denn liegen geblieben?

Das Thema Digitalisierung im Rathaus. Da wollte ich den Bürgerinnen und Bürgern schon viel mehr bieten können. Das ist um ein Jahr zurückgeworfen. Dann sind da noch die Themen smart City und interne Weiterentwicklung im Rathaus.

Wo sind Sie Ihrem Wahlkampfslogan „Zeit für Neues“ gerecht geworden?

„Zeit für Neues“ bedeutet für mich, dass der Bürgermeister mehr kommuniziert und dass wir, die Stadt, mehr erklären. Da habe ich gute Akzente setzen können. Etwa mit der „Rathaus-vor-Ort-Tour“, die wir dieses Jahr wiederholen oder beim Bürgermeister-Blog oder mit neuen Wegen bei der Bürgerbeteiligung, zum Beispiel mit unserer Jugendbeteiligung. Das war ganz neu, um die Menschen besser einzubinden.

Welche Themen liegen nun bei Ihnen auf dem Schreibtisch ganz oben, da die Folgen der Cyberattacke langsam nachlassen?

Der Abschluss der Umstrukturierung der Stadtwerke. Strukturen werden verschlankt, Aufgaben zusammengeführt, die in zwei Abteilungen gleichzeitig erledigt wurden, um Ressourcen freizusetzen und schlagkräftiger zu werden. Wichtig ist auch das Thema Grünpflege. Da würden wir gerne besser werden. Unsere Feuerwehr ist ein wichtiges Thema. Da haben wir zurückgehende Zahlen an Ehrenamtlichen. Darauf müssen wir Antworten geben. Nicht zu vergessen: die kommunale Wärmeplanung und die Daueraufgabe Rodgau-West.

Gibt es Entlassungen?

Nein. Wir sind doch froh über jede motivierte Mitarbeiterin und jeden motivierten Mitarbeiter, den wir haben. Aber nach der Neuausrichtung werden wir Stellen, die im Stadtwerke-Stellenplan schon stehen, aber nicht besetzt sind, nicht brauchen. Auch führen wir Aufgabengebiete wie die IT und die Öffentlichkeitsarbeit zusammen. Dort gab es schon Fluktuation. Auch diese Stellen werden nicht wiederbesetzt.

Während Ihrer bisherigen Arbeit hat die Mehrheit im Parlament gewechselt. Zur Mehrheit gehört nun auch die Partei, der Sie angehören, die CDU. Verändert das Ihre Arbeit? Werden Sie von Ihren eigenen Leuten jetzt dauernd beansprucht?

Es hat sich relativ wenig geändert für mich. Es bleibt bei meinem Anspruch, mit allen demokratischen Parteien zusammenzuarbeiten. Ich bin Bürgermeister für alle. Dieses Angebot steht. Natürlich habe ich bei manchen Themen jetzt einen besseren und leichteren Zugang.

Wo hat Rodgau den größten Nachholbedarf?

Mehr Digitalisierung im Rathaus und der Angebote für Bürger, damit unsere Kunden ein größeres Komforterlebnis haben. Viel haben wir auch bei der Verkehrsinfrastruktur zu tun. In diesem und dem nächsten Jahr packen wir – gerade in Weiskirchen – große Herausforderungen mit der Schillerstraße, der Daimlerstraße an. Aber auch in der Schulstraße und der Weiskircher Straße ist viel zu tun. Beschäftigen muss uns auch die Sportstätten- und Kulturstättenentwicklung. Viele Vereine haben Anlagen, die sind in die Jahre gekommen. Und: Wie gehen wir mit unseren Bürgerhäusern um? Zugleich wird der Ruf nach einer neuen Stadthalle immer lauter. Die Lösung kann nicht sein, dass wir drei Bürgerhäuser behalten und eine Stadthalle haben. Also muss geklärt werden, welchen Bedarf Vereine und Öffentlichkeit haben und was man daraus macht.

Das Gespräch führte

Bernhard Pelka