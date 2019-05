Schüler trotzen dem Regenwetter

Sponsorenlauf der Freiherr-vom-Stein-Schule mit rund 700 Teilnehmern und 7 000 Euro Erlös

+ Lauf oder Spaziergang? Beim Start des Steini-Laufs entschieden sich viele Kinder für die schnellere Variante – entgegen der Empfehlung ihrer Schulleiterin, die angesichts der feuchten Straßen zum Schritttempo geraten hatte. Foto: Wolf

Dudenhofen – Etwa 7 000 Euro haben die Kinder der Freiherr-vom-Stein-Schule bei ihrem Sponsorenlauf am Samstag „erlaufen“. Obwohl der Steini-Lauf erstmals bei Regenwetter stattfand, waren Teilnehmerzahl, Erlös und Stimmung so gut wie in den elf Jahren zuvor.