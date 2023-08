„Seien Sie unhöflich“

Seniorenfest der Stadt Rodgau bietet Rat, Infos und Dienstleistungen

+ © WEIL Was wünschen sich Senioren? Am Stand der Seniorenclubs Rodgau dürfen sie über die Anliegen abstimmen. © WEIL

Der „14. Rodgauer-Seniorentag“ bekam das wechselhafte Augustwetter zu spüren. Gegen 14.30 fing es zu regnen an und etwa eine Stunde später hörte es wieder auf. Doch bis dahin nutzten viele ältere Herrschaften die Gelegenheit, sich zu infomieren, etwas zu essen, zu trinken und sich mit Blasmusik und Schlager zu unterhalten.

Jügesheim – „Rodgau – meine Stadt! – hier möchte ich alt werden“ lautete das Motto. Vor allem Hilfsangebote rund um Gesundheit oder irgendwelche Einschränkungen der älteren Menschen sowie Dienstleistungen standen im Mittelpunkt. Für die konkreten Wünsche der Seniorinnen und Senioren interessieren sich dabei Macherinnen wie Helga Koch von der Evangelischen Frauenhilfe Rodgau. Sie äußert selbst gleich einen großen Traum: ein festes Haus für allerlei Seniorenangebote.

Am Infostand wählen die älteren Herrschaften die Themen, die ihnen unter den Nägeln brennen. Dafür legen sie drei Glassteinchen in die beschrifteten Einmachgläser. Eine große Rolle spielt immer wieder die Wohnsituation: Viele Senioren leben in der zu großen Familienwohnung, die aber preiswerter ist als kleinere Räumlichkeiten. Oft fehle es an einer Alternative. Doch gerade auch Mobilität sei ein großes Thema für Senioren. „Viele bedauern, dass von Dudenhofen Seligenstadt nur nach mehrmaligem Umsteigen erreichen“, kritisiert Helga Koch.

Karin Wissel lebt gerne in Rodgau – auch als Seniorin. „Die Gegend ist flach, man kann also gut mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sein“, findet sie. Allerdings sei die ärztliche Versorgung nicht ideal, andererseits gebe es viele Pflegeheime vor Ort, was es den Angehörigen erleichtere, ihre Verwandtschaft zu besuchen.

Ihr habe gerade ein Mann erzählt, er würde auch als Senior gerne ein Instrument lernen, sei aber in Rodgau mit seinem Anliegen nicht fündig geworden, berichtet Annemarie Jonas. Ob sich da etwas machen lasse?

Dr. Bruno Oertel von der Nikolaus-Apotheke wirbt mit seinem Team am Infostand für den Blister-Service – das mundgerechte und sichere Vorbereiten der Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen. Das hilft Senioren, die Angehörigen daheim pflegen. Kostenpunkt: 4,49 Euro die Woche.

Auch die Polizei ist gefragt, beim Seniorenfest vertreten durch Kriminalhauptkommissarin Silvia Traber und eine Kollegin. Traber ist für Einbruchschutz und Seniorenberatung zuständig. „Viele ältere Menschen kommen und erzählen, dass sie auch schon auf Betrügermaschen hereingefallen sind“, sagt Trabert. Das Problem mit Enkeltrick und ähnlicher Abzocke sei die emotionale Ebene warnt die Polizistin.

Warum gerade Senioren so häufig zu Opfern werden, weiß die Kriminalhauptkommissarin auch: Sie sind hilfsbereit, werden nicht laut und sagen auch nicht Nein. Deswegen lautet ihr professioneller Rat, den sie auch bei diversen Vorträgen immer wieder gibt: „Seien Sie unhöflich und machen einfach die Tür zu! Hören Sie auf ihr Bauchgefühl!“ (siw)

+ Die Blasmusik spielte auf der Bühne vorm Rathaus. © Weil