Rodgauer Verein baut Ehrungsstau ab

SG Nieder-Roden würdigt die Treuesten

+ © m Die SG Nieder-Roden ehrte ihre Treuesten. Präsident Karl-Heinz Kohls (2. von rechts) würdigte deren Verdienste. © m

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michael Prochnow schließen

Weitere schließen

Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen baute die Sportgemeinschaft Nieder-Roden (SGN) jetzt einen Ehrungsstau ab.

Nieder-Roden – SGN-Vizepräsident Frank Martiny und Hans-Peter Hermann, Vorsitzender des Ehrenrats, zeichneten Günter Hitzel aus, der seit 75 Jahren dem Verein angehört. 65 Jahre dabei sind Hans Köhl, Otto Manus, Helmut Staudt, Robert Weiland, Helmut Hatter sowie Elfriede Weyland und ihr Ehemann Ottmar, Ehrenvorsitzender der SGN. Sie erhielten Plaketten. Großes Lob erfuhr auch Helmut Palandt von der Tennisabteilung, der ab 2012 zehn Jahre Abteilungsleiter war. Er sorgte für die Instandhaltung der Tennishalle, programmierte das Platzbuchungssystem, initiierte die Renovierung des Tennisbüdchen mit neuer Theke. 2016 organisierte er das 50. Jubiläum des früher selbständigen 1. TC Nieder-Roden.

Heinz Werthmann ist seit 1962 im Verein, war Vorsitzender des Spielausschusses, als die erste Mannschaft in der Landesliga spielte. Er engagierte sich als Platzsprecher und sportlicher Leiter, war später auch Schiedsrichterbetreuer, kümmerte sich um Sponsoring, Dauerkartenverkauf und das Vatertagsfest. Dafür erhielt er die Verdienstehrennadel in Silber. Bettina Berger von der Gymnastikabteilung bekam sie in Gold. Sie ist aktiv im Kinderturnen und in Tanzgruppen und übernahm 1995 die Leitung der Sparte Gymnastik, führte zahlreiche Ausflüge, wirkte bei Weihnachtsmarkt und Feiern mit. Jürgen Hummel wurde als langjähriger Trainer geehrt.

Mehr als 30 Jahren führt Jürgen Hummel bereits die Frauen-Gymnastikgruppen in der Sporthalle Wiesbadener Straße. Später leite er auch gemischte Kurse, kommt heute selbst aus der Wetterau stets zu Übungsstunden und geselligen Terminen, dankte der Vorstand. Für ein halbes Jahrhundert SGN erfuhren Ehrungen Volkmar Bölke, Stefan Dries, Elke Polihronakis, Rosi Gerhardt und Frank Laber sowie Werner Purkott, Harald Ring, Peter Weiland, Heinz Peter Werner, Edgar Keller, Herbert Reinartz und Markus Roth Anerkennung.

Urkunden und Ehrennadeln gab’s für vier Jahrzehnte Mitgliedschaft von Jürgen Jäger, Brigitte Weiland, Gudrun Kempiak und Harald Oppel sowie von Patrick Ott, Michael Purkott, Thorsten Maier, Stefan Schnur, Peter Spahn und Reinhold Wirth.

Beim jüngsten Empfang hatte SGN-Präsident Karl-Heinz Kohls Resümee zur Coronazeit gezogen. Der Verein habe Mitglieder verloren, weil es keine Neuanmeldungen gegeben habe. Die Gemeinschaft liege nur noch knapp über der 1000er- Grenze, ein dauerhaftes Absinken bringe Nachteile bei der Bezuschussung. Bereits bei den Ausgleichs- und Förderprogrammen sei die SGN „durchs Sieb gefallen“. Wegen ausgefallener Übungsstunden reduzierten sich die Ausgaben, Online-Training „half nur begrenzt“, blickte Kohls zurück. m