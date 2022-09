Sie bringen Farbe auf die Bühne

Die Pinsel der Pinselfeen: Die Schminkutensilien liegen für die Theaterpremiere am Donnerstag bereit. © p

Beim Theaterverein Großes Welttheater in Rodgau spielen sie eine wichtige Rolle, auch wenn sie nicht auf der Bühne stehen: die Herrscherinnen über Puderquaste, Rougepinsel und Lippenstift. Ohne sie sehen alle blass aus.

Nieder-Roden - Die Darstellerinnen und Darsteller des Theatervereins Großes Welttheater dürfen sich auch beim Jubiläumsstück „Die Gestrandeten“ auf ihre Maskenbildnerinnen verlassen, die sie liebevoll „Pinselfeen“ nennen. Nadja Krabes, Nathalie Sander, Anja Werner, Daniela Piplak, Tamara Wodarz, Melanie Wörner-Förtig und Jutta Ladwig sorgen dafür, dass auf der Bühne niemand blass aussieht. Obwohl auch genau das einmal ihre Aufgabe war: Beim Kinderstück „Momo“ konnten die Zeitdiebe, die grauen Herren, nicht grau und blass genug aussehen.

Aber auch mit möglichst authentischen Wunden und Blutergüssen hat das Schminkteam Erfahrung. Denn das war die Herausforderung vor drei Jahren bei der Störtebeker-Story „Wer ist der Mann ohne Kopf?“. Beim allegorischen Zaubermärchen „Der Bauer als Millionär“ (2003) durfte in den Farbtopf gelangt werden, damit etwa der Neid quittengelb und der Hass knallrot auf der Bühne standen.

Nach der Vorstellung ist vor der Vorstellung. Deshalb werden allabendlich sämtliche Schwämmchen, Kämmchen und Pinsel gereinigt, damit für den nächsten Einsatz alles wieder parat liegt.

Hobby-Maskenbildnerinnen sind in Rodgau bestens bekannt

Die Namen und Gesichter der Schminkdamen sind keineswegs unbekannt. Anja Werner, Daniela Piplak, Tamara Wodarz und Melanie Wörner-Förtig standen auch schon selbst auf der Welttheaterbühne. Bei den Kinderstücken „Momo“ und „Emil und die Detektive“ führten Anja Werner und Melanie Wörner-Förtig sogar die Regie.

Alle Damen zusammen sind der Frauenwelt in und um Rodgau bekannt, sind sie doch die „Macherinnen“ der beliebten Nieder-Röder Fastnachtssitzung „Kreppelkaffee“. Nun stehen sie vor der Aufgabe, an sechs Abenden 54 „gestrandete“ Akteurinnen und Akteure mit Farbe und Pinsel so zu verwandeln, wie es zu ihren Rollen passt.

Sechs Vorstellungen: „Die Gestrandeten“ in Rodgau

„Die Gestrandeten“ ist eine Jubiläumscollage in fünf Akten. Da gibt es ein Wiedersehen mit dem Schinderhannes, mit Klaus Störtebeker, mit Phileas Fogg aus „In 80 Tagen um die Welt“, mit dem Personal des Historienstücks „Fata Rotaha“ und mit den allegorischen Figuren aus dem Großen Welttheater. Auch die alte Dame aus „Der Besuch der alten Dame“ darf nicht fehlen. Außerdem gibt es Erinnerungen an alle anderen Stücke, die die Theatergruppe seit 1996 aufgeführt hat.

Das Stück wird vom 15. bis 21. September an sechs Abenden auf der Freilichtbühne am Feuerwehrhaus Rodgau-Süd (Hainburgstraße) aufgeführt. Beginn ist um 19 Uhr. Nur der Sonntag ist spielfrei. Eintrittskarten gibt‘s im Rodgauer Buchhandel und per Telefon: 06106 71698.

Die Gesichter hinter den Gesichtern: Die Maskenbildnerinnen des Theatervereins Großes Welttheater sind vom Kreppelkaffee bestens bekannt. © Privat