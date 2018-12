Knallerei macht Tieren Stress

Auch das neue Jahr 2019 wird vielerorts wieder mit einem lauten Silvester-Feuerwerk begrüßt. Was den Menschen freut, kann für manche Wildtiere im Garten und im Wald, aber auch für Hunde und Katzen zum Problem werden, denn diese lauten Geräusche verschrecken viele Tiere.

Rodgau - Auch das neue Jahr 2019 wird vielerorts wieder mit einem lauten Silvester-Feuerwerk begrüßt. Was den Menschen freut, kann für manche Wildtiere im Garten und im Wald, aber auch für Hunde und Katzen zum Problem werden, denn diese lauten Geräusche verschrecken viele Tiere.

So geraten Gartenvögel durch den Lärm in Stress und verbrauchen bei ihrer Flucht wertvolle Energie. Anschließend benötigen sie oft viel Zeit, um wieder zur Ruhe zu kommen. „Das nächtliche Umherfliegen kostet Vögel unnötig Kraft, auf die sie in langen, kalten Winternächten angewiesen sind“, erläutert Gerlinde Rapp, Vorsitzende der NABU-Gruppe Rodgau.

Gleiche Probleme haben unsere heimischen Wildtiere im Wald, von denen – gerade im Winter – viele ihren Stoffwechsel auf ein Minimum reduzieren. Jede Flucht ist deshalb äußerst mühselig für die Tiere und verbraucht viel Energie. Deshalb werden echte Tierfreunde gebeten, ihre Hunde in Wald und Flur anzuleinen.

Daher bittet Gerlinde Rapp: „Bitte zünden Sie kein Feuerwerk in der Nähe von Wäldern, Grünanlagen und in Gärten“. Auch Seeufer sowie die offene Feldflur sind, so der NABU, keine geeigneten Orte für das Silvester-Feuerwerk. Damit Haustiere wie Hunde und Katzen nicht unter den Silvesterraketen leiden, bleiben viele Herrchen und Frauchen mit ihren Tieren daheim. (siw)