SKG verwöhnt Gäste gerne

Von: Bernhard Pelka

Dieter Kley ist Cheforganisator der SKG. Sein Team und er bereiten für das OFC-Spiel alles penibel vor. © pelka

Die Sport-Kultur-Gemeinschaft Rodgau (SKG) ist Gäste durchaus gewöhnt. Sobald es gilt, große Sportfeste oder Wettkämpfe auszurichten, gibt es fest eingespielte Abläufe in der Organisation. Sofern aber sogar Profis das SKG-Stadion am Weichsee nutzen, ist mehr gefragt als Routine.

Jügesheim – Am nächsten Mittwoch wird das wieder erforderlich. Dann bestreiten die Offenbacher Kickers in Jügesheim ab 18.30 Uhr ein Vorbereitungsspiel auf die Saison 2023/2024 gegen Fortuna Düsseldorf II, die ebenfalls in der Regionalliga Südwest auf Punktejagd geht. Fürs Essen nach dem Spiel hat der OFC sich Nudeln mit Fleisch- und mit Tomatensauce gewünscht. Drei Portionen müssen aus glutenfreien Vollkornnudeln bestehen. Dazu können die Spieler es sich an einem Salatbüfett schmecken lassen. Außerdem kredenzt die SKG den Teams noch je eine Schale mit frischer Melonen und Bananen. Als Getränk wird stilles Mineralwasser bevorzugt - nicht zu kalt, versteht sich. Vereinswirt Peter Bartsch wird alles frisch kochen. Die Düsseldorfer fahren nach Spielende zum Speisen allerdings sofort ins Hotel.

„Wir wollen unbedingt, dass sich unsere Gäste wohlfühlen“, sagt Dieter Kley. Im SKG-Stadion zieht der Mann für viele Aufgaben, aber ohne festen Posten, bei solchen Gelegenheiten die organisatorischen Fäden. Ihm zur Seite stehen Stadionmanager Nils Schmalenbach, Jugendleiter Markus Roßkopf, Ingo Klabers (Leiter Football) und Gebäudemanager David Häckel.

Das Team erwartet bis zu 500 Gäste und damit zehnmal so viele Zuschauer wie bei herkömmlichen Verbandsligaspielen der SKG-Elf. „Jeder will die neue Offenbacher Mannschaft mit dem neuen Trainer sehen“, hofft Kley auf gute Resonanz.

Die Kickers bedanken sich mit dem Vorbereitungsspiel in Rodgau für die Jügesheimer Gastfreundschaft. Als die Profis vergangenen Winter in Offenbach nicht auf Rasen üben konnte, weil die Stadt wegen schlechten Wetters die Plätze gesperrt hatte, wichen die Fußballer aufs satte Jügesheimer Grün aus.

Der OFC und die Düsseldorfer kommen in Bussen an. Folglich müssen dafür auf dem Parkplatz am Stadion Flächen freigehalten werden. Auch wird es Parkplatzeinweiser geben – zusätzlich zu den sechs Ordnern rings ums Spielfeld. Ehrengäste wie Bürgermeister Max Breitenbach, Sportdezernent Winno Sahm und diverse Sponsoren werden ein ViP-Zelt vorfinden. Die bis zu 30 Helferinnen und Helfer stellen Festzentgarnituren. Zwei Grills und zwei Getränkeausgaben dienen der Verpflegung. „So viele Freiwillige muss man mitten in einer normalen Arbeitswoche erst mal zusammenbekommen“, dankt Kley den vielen Aktiven für ihre Unterstützung.

Der OFC reist mit etwa 25 Spielern plus Betreuerstab an. „Die treffen hier schon zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn mit einem ganzen Container an Utensilien ein.“ Dazu gehören unter anderem Massageliegen, die in einem Nebenraum im Maingau-Energie-Stadion aufgebaut werden.

Beide Mannschaften bekommen feste Ansprechpartner von der SKG. Jugendtrainer Marcello Scacciotti kümmert sich um Anfragen der Kickers, Erich Doschek (Alte Herren) ist für die Düsseldorfer zuständig und Jens Treff, der selbst Schiri ist, betreut die Referees. Mittwochmorgen wird der Rasen des Hauptfeldes extra noch einmal frisch gemäht.

Im Galopp der Veranstaltungen geht es im SKG-Stadion nach dem Gastspiel des OFC übrigens munter weiter. Am 19. Juli, 19.30 Uhr, spielt dort eine Auswahl des hessischen Landtags gegen Kulturschaffende aus Hessen. Und am Wochenende 29./30. Juli folgt die Süddeutsche Fußballmeisterschaft Ü 35. „Dafür haben wir schon 100 Zimmer in Hotels in der Nähe reserviert“, blickt Kley gespannt voraus.