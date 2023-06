Spanner belästigen Frauen

Von: Bernhard Pelka

Ein Zeuge und Nothelfer verfolgt zwei Täter – und wird dann selbst von der Polizei belangt. Gibt’s so etwas? Am Strandbad in Nieder-Roden soll’s geschehen sein. Die Stadt bietet FKK-Gästen jetzt ein Gespräch an.

Am Badesee gibt es unerwünschte Blicke. Wie groß das Problem ist, darüber scheiden sich die Geister. © Axel Häsler

Rodgau – Der Vorfall bereits vom vergangenen Sonntag beschäftigt die Anhänger des FKK-Badens im Strandbad noch immer. Rolf Urban, Mitglied dieser „eingeschworenen Community“, wie er die Gruppe nennt, ist empört: Spanner hätten Frauen mit ihrer Gafferei belästigt. Als die Opfer die zwei Männer angesprochen hätten, habe es böse Worte gegeben.

Das wiederum habe einen Badegast aus der FKK-Zone auf den Plan gerufen. „Der wollte die Spanner greifen“, schildert Urban die Szene, die er nur vom Hörensagen kennt. Die Männer seien in den Textilbereich geflohen, der nackte Badegast hinterher. Am Textilstrand habe der nackte Verfolger die mutmaßlichen Täter aus den Augen verloren. Der Mann sei dann groteskerweise selbst ins Visier der Sicherheitsmitarbeiter, des Badpersonals und letztlich sogar in die Hände der Polizei geraten – und nicht die angeblichen Täter. Grund war, dass er sich im Textilbereich nicht anziehen wollte und sich den Anweisungen des Badpersonals widersetzte. Das ging so weit, dass die Badmitarbeiter ein Hausverbot verhängten.

Die Polizei begleitete den Mann zu seinem Liegeplatz und dann vom Gelände herunter. Ein Polizeisprecher sagte, die Polizei habe die Vorgeschichte, also die Spanner-Episode, nicht mitbekommen. Letztlich sei es darum gegangen, das Hausverbot durchzusetzen. Der Mann habe sich geweigert, seinen Ausweis zu zeigen. Auch habe er keine Anzeige gegen die vermeintlichen Täter stellen wollen.

Auf Anfrage erläutert die städtische Pressestelle, der Mann habe das Badpersonal bei dem Zwischenfall rassistisch beleidigt. Das sei nicht das erste Mal gewesen. Spanner-Übergriffe seien dem Strandbadmanagement nicht bekannt. FKK-Gast Rolf Urban sieht die Sache ganz anders. „Alle zehn Minuten kommen irgendwelche Gaffer“, sagt er aus Erfahrung. Die Stadt als Betreiber des Strandbads nehme die Sorgen der FKK’ler nicht ernst. Es sei dringend ein Gespräch am runden Tisch erforderlich. „Das machen wir jederzeit. Die Gruppe soll sich direkt an unseren Strandbadmanager wenden“, bietet Stadt-Sprecherin Sabine Hooke an. bp