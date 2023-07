Stadt Rodgau will weiter Wohnungen bauen

Kommunale Wohnungsgesellschaft sinnvoll?

+ © Wolf Ein Blickfang am Ortseingang von Jügesheim: die drei städtischen Wohnhäuser Dudenhöfer Straße 69 a-c. © Wolf

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ekkehard Wolf schließen

Weitere schließen

Wie sinnvoll ist die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Rodgau? Der Magistrat soll Chancen und Risiken prüfen.

Rodgau - Dieser Stadtverordnetenbeschluss vom Montag geht auf eine Initiative der Fraktion „Zusammen mit Bürgern“ (ZmB) zurück. Die regierende Dreierkoalition (CDU, SPD, FWR) gab dem Antrag eine neue Richtung. Die Wohnungsbaugesellschaft ist jetzt nur noch einer von mehreren Punkten. An erster Stelle steht: „Der Magistrat wird beauftragt, zu prüfen, ob und wie die Stadt Rodgau mehr Wohnungen bauen und die Verwaltung des Bestandes besser organisieren kann.“

Nicht alle Fraktionen schlossen sich dieser Formulierung an. Die FDP stimmte dagegen, die Grünen enthielten sich.

Der Prüfauftrag sei „unnötig ausgegebenes Geld“, sagte Karin Wagner (Grüne): „Die Verwaltung erfüllt diese Aufgaben hervorragend. Wir sehen nicht, wie eine neu zu gründende Wohnungsbaugesellschaft besser und effizienter arbeiten könnte.“ Eine Ausgliederung sei erst ab einer Mindestgröße von 300 bis 400 Wohnungen sinnvoll.

SPD: Wohnen in Rodgau darf kein Luxus sein

Steigende Mieten, knapper Wohnraum, steigende Bauzinsen: „Wir wollen nicht, dass Wohnen in Rodgau zu einem Privileg wird, dass sich manche nicht leisten können“, sagte Ann-Sophie von Wirth (SPD). Bereits seit Jahren komme die Stadt der Verantwortung nach, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Die Zeit der Privatisierung von Wohnungen sei vorbei, betonte Bernhard von der Au (CDU). Viele Kommunen hätten die Notwendigkeit eigener Wohnungsgesellschaften erkannt. Seine Fraktion habe dazu bereits 2016 einen Prüfantrag gestellt. Seither habe sich die Situation verändert, ergänzte CDU-Fraktionschef Clemens Jäger. Deshalb sei jetzt eine erneute Prüfung angezeigt. Sie sei außerdem ein Bekenntnis zu der Absicht, mehr Wohnungen zu bauen.

ZmB: Hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Rodgau

„Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist groß. Es ist uns ein sozialpolitisches Anliegen, Milderung zu schaffen“, sagte Otto Melzer (ZmB). „Wir haben immer wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass die Verwaltung auf diesem Gebiet tätig war und die Mittel so verwendet hat, wie das Parlament es vorgegeben hat“, betonte er. Von einer Ausgliederung erwarte er mehr Transparenz über Wert und laufende Kosten der Immobilien. Im Fall einer Genossenschaft könnten sich sogar interessierte Bürger beteiligen.

Ein Lob kam von Heiko Stenzel (Linke): „Schön, dass dieses Thema jetzt wieder auf der Tagesordnung steht.“ Sein damaliger Fraktionskollege Karlheinz Schönberg habe bereits 2015 beantragt, eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft zu gründen.

„Wenn diese Verwaltung etwas kann, dann ist es, ihre Wohnungen und ihren Immobilienbestand zu verwalten“, betonte Heino Reckließ (FDP). Allein mit der Gründung einer Wohnbaugesellschaft werde noch keine zusätzliche Wohnung gebaut, gab er zu bedenken. Rodgau habe viel geleistet: „Es gibt im ganzen Kreis Offenbach keine andere Kommune, die so viel gebaut hat wie wir.“ Für den Bau bezahlbarer Wohnungen sei seine Fraktion immer zu haben.

Erster Stadtrat Michael Schüßler warnte vor allzu hohen Erwartungen an eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft: „Egal, welche Gesellschaft Sie gründen, wird sie nur so gut sein wie zwei Dinge: das Kapital, das Sie zur Verfügung stellen, und die Mitarbeiter, die Sie am Markt finden.“ Allein in den vergangenen zehn Jahren habe die Stadt Rodgau 90 neue Wohnungen gebaut, „mehr als in jeder anderen Dekade zuvor“. Darauf könne die Stadt stolz sein. (Ekkehard Wolf)