Dudenhofen: Erst planen, dann umbauen

Konzepte und Studien

Verkehrsberuhigung auf der Ortsdurchfahrt: Darüber sollen Planer nachdenken.

Dudenhofen – Der geplante Stadtumbau in Dudenhofen kommt langsam in Gang. Doch zu sehen ist noch nichts. Die erste Million an Kosten, die die Stadt Rodgau beim hessischen Umweltministerium anmeldet, beschränkt sich auf Machbarkeitsstudien und Konzepte. Von Ekkehard Wolf