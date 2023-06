Rodgau: Strampeln für den Klimaschutz

Rodgauer machen zum fünften Mal beim Stadtradeln mit

+ © - Bürgermeister Max Breitenbach ließ den Siegerpokal bei der Eröffnung in der Sonne funkeln. © -

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Oliver Klemt schließen

Weitere schließen

Im Zweifelsfall aufs Fahrrad schwingen, auf kurzen Wegen gesundheits- und umweltbewusst unterwegs, und wer sich in den nächsten drei Wochen zum Umsteigen aus dem Auto auf den Sattel entschließt, kann bei entsprechendem Einsatz auch noch gewinnen.

Solche Chancen bietet das Rodgauer Stadtradeln – gestern am Rathaus in Jügesheim zum fünften Mal gestartet. Dass Verkehr, Mobilität und insbesondere die Überlastung der Straßen in der Stadt Dauerthemen sind und die Gemüter bewegen, wurde bei der Eröffnung klar. Für seinen Appell, die Fahrt zum Bäcker oder Metzger oder kleine Besorgungen innerorts klimafreundlich mit dem Rad zu bewältigen, bekam Bürgermeister Max Breitenbach spontanen Applaus vom fahrradaffinen Publikum. „Das erspart einem selbst die Parkplatzsuche und entlastet außerdem den ganzen Ort“, sagte der Rathauschef, der später mit gutem Beispiel voranging und mit zahlreichen Gästen zu einer lokalen Radtour aufbrach.

Kraft und Laune tanken konnten die Pedalisten dafür bei einem Tag des Fahrrads, den ein dreiköpfiges Organisationsteam aus dem Rathaus und den Stadtwerken anlässlich des fünften Rodgauer Beitrags zur bundesweiten Stadtradel-Kampagne vorbereitet hatte. Zur Eröffnung spielte das Veteranen-Orchester Rodgauer Blasmusik. Später waren die Freizeit-Musikanten von Doppel(s)pass, die Mixed Voices vom Jügesheimer Volkschor und die Sängerin Nicole angesagt, Moderator Thorsten Ophaus glänzte zudem als Bühnen-Magier.

Einrad-Akrobatik boten junge Talente vom SV Dudenhofen – passend zum Auftakt. Entlang der Kirche hatten Rodgauer Vereine, Unternehmen und Institutionen ihre Stände aufgebaut, ein Fahrradparcours des ADFC wartete auf die Jungen und Tapferen.

Eine sportliche Komponente würzt auch das Konzept hinter dem lokalen Stadtradeln. Wer in Rodgau die eifrigste Gruppe stellt und binnen drei Wochen die meisten Fahrrad-Kilometer zusammenfährt, gewinnt einen von der Stadt gestifteten Wanderpokal. Zweimal hat den Pott, den der Bürgermeister gestern zum Auftakt in der Sonne funkeln ließ, bislang der ADFC eingeheimst, ebenso oft der Verein der Radsportfreunde.

Damit ähnelt die Rodgauer Spielart jenen in rund 2 700 weiteren deutschen Städten und Gemeinden, die sich der Kampagne dieses Jahr angeschlossen haben. Binnen zehn Jahren hat sich die Teilnehmerzahl damit mehr als verzehnfacht. Jede Kommune hat von Mai bis September die Möglichkeit, sich für drei Wochen einzuklinken. Vereine, Familien, Schulen, Firmen und Freundeskreise melden sich an und treten in die Pedale, die gefahrenen Kilometer werden zentral gemeldet und auf der Plattform www.stadtradeln.de des bundesweiten Klimabündnisses registriert. So entsteht auch ein Wettbewerb unter Kommunen und Regionen.

Rodgauer Radler haben bis zum 24. Juni Zeit, ihre Stadt nach vorne zu bringen. zrk