Nach einem Jahr Ebbe kehrt das legendäre Strandbadfestival nach Rodgau zurück

Nach einem Jahr Pause findet das Strandbadfestival am 09. August und 10. August 2019 erneut im Strandbad Rodgau statt! Wir erweitern das Strandbadfestival um einen Tag, sodass Ihr das Beachfestival zwei Tage lang genießen könnt. Sommer, Sonne, Strand an einem der schönsten Seen im Rhein-Main-Gebiet!

Rodgau. Bei den Veranstaltern des legendären Strandbadfestivals im Strandbad Rodgau, einem der schönsten Badeseen im Rhein-Main-Gebiet, laufen die Vorbereitungen zu 2 Tagen Sommer, Sonne, Strand und Party-Laune auf Hochtouren. op-online.de/Extratipp konnte schon mal einen Blick hinter die Kulissen werfen und exklusive Infos über die zweitägige Mega-Party-Welle erfahren. Die beste Nachricht zuerst: Es gibt noch Karten! Tages- und Kombitickets direkt im Strandbad Rodgau, an rund 100 Vorverkaufsstellen im Rhein-Main-Gebiet sowie bequem über das Internet. Die Veranstalter haben unter www.strandbad-festival.de/vorverkaufsstellen alle relevanten Informationen aufgelistet. Das Beach-Festival 2019 in Zahlen: eine Strand-Area mit 2.000 m², 1 große Party-Bühne, 5 Top-Acts, zahlreiche Speise- und Getränkestände, Parkplätze für rund 1.400 Pkw und über 5.000 Grillwürste warten am Freitag, 9. August, und Samstag, 10. August auf die Gäste. Ob die Parkplätze wirklich benötigt werden, bleibt abzuwarten, denn die Veranstalter stellen gemeinsam mit den Stadtwerken Rodgau einen kostenfreien Bus-Shuttle-Service vom und zum S-Bahnhof Rodgau Nieder-Roden (S1) zur Verfügung. Man hat uns versichert, dass die Busse in kurzen Abständen zwischen 16.30 und 1.30 Uhr (Freitag) und 14.00 und 1.30 Uhr (Samstag) verkehren werden. Haltepunkt am Festival-Gelände ist die Bushaltestelle Chemnitzer Straße.

Erster Festival-Tag

Am ersten Festival-Tag wird gleich richtig durchgestartet. Geboten werden „die besten Hits der 90er & 2000er“, so Philipp Klein vom Veranstalter City-Promotion. „Dafür sorgen die spektakuläre Partyband „Captain Dance“ und Deutschlands wohl bestes 90er und 2000er DJ-Team, „Mütze Katze“ aus Berlin. Das Duo ist der aktuelle Star am 90er-Jahre-Himmel und gehört zu den besten 90er Live-Acts Deutschlands.“

Die zweite große Mega-Party-Welle

Die zweite große Mega-Party-Welle schwappt am Samstag ab 14:30 Uhr ans Ufer des Badesees. Dann stehen aktuelle Hits aus den Charts, Rock & Pop, Funk, Reggae, Dance und Rap auf dem Programm. Die sechs Musiker + Sängerin der „Lieblingsband“ haben am Samstag ein Heimspiel, denn sie kommen aus Rodgau. Sie zählen zu den beliebtesten Coverbands in und um Hessen und werden großartige Party-Stimmung verbreiten, bevor dann Hessens derzeit beste Rockband, „Seven Hell“, nicht nur den See zum Beben bringen wird.

Der Höhepunkt

Höhepunkt wird dann der Auftritt der Band „StreetLIVE Family“ werden, ausgezeichnet als beste Partyband Deutschlands. Frontfrau der Gruppe ist Annabell Whitney, die Ende der 90er Jahre erste Charterfolge mit der Eurodance-Gruppe Masterboy feierte, während Joe Whitney für die Söhne Mannheims arbeitete. Die Beiden sind seitdem mit ihrer Band The StreetLIVE Family unaufhaltsam auf Tour und machen am 10. August Station am Badesee.

