Stromleitung verhindert Bäume in Rodgau

Der verkehrsberuhigte Ausbau der Konrad-Kappler-Straße in Rodgau zieht sich hin. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich noch bis August.

Jügesheim – Die Bauarbeiten an der Konrad-Kappler-Straße setzen sich voraussichtlich bis August fort. Voraussichtlich in der ersten Juliwoche steht die Kreuzung mit der Gartenstraße an. Diese wird dann voll gesperrt und bildet aus allen Richtungen eine Sackgasse. Zudem wird die Fläche zwischen Rodaubrücke und Christian-Grimm-Straße im Erscheinungsbild der ganzen Straße angepasst.

Außerdem stehen noch Pflasterarbeiten auf dem kurzen Stück am Bahnhof (neben „Bischoffs“), an der Mittelrinne im Teil zwischen Ortsmitte und Rodaubrücke („Journal“) und der Kreuzung Gartenstraße an, teilweise werden neue Parkmarkierungen angebracht. Im April hatte sich ein Gastwirt darüber beklagt, dass die Baustelle den Zugang zu seinem Lokal behinderte.

Auf dem schon lange gepflasterten Mittelstück werden die Stellplätze neu markiert; an den entfallenden Stellplätzen werden die dunklen Pflastersteine durch helle ersetzt, um Missverständnisse zu vermeiden.

Die Masten für die Straßenbeleuchtung stehen bereits. Bürgermeister Max Breitenbach: Die vorgesehenen Bäume auf dem „oberen“ Straßenstück („Journal“) konnten nicht gepflanzt werden, „weil man eine Leitungstrasse des Stromnetzes gefunden hat, die nicht in den Plänen verzeichnet war“. Man prüfe Alternativen, etwa Pflanzkübel.

Die Angebotssumme für die Bauarbeiten beläuft sich auf 387 500 Euro. Die Schätzung des Planungsbüros lag bei 353 000 Euro. (siw)