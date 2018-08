Stundenlanger SEK-Einsatz in der „China-Mauer“

Nieder-Roden - Wegen eines verbarrikadierten Mannes in einer Wohnung im zehnten Stock an der Frankfurter Straße, der sogenannten China-Mauer, waren Feuerwehr und Polizei fast fünf Stunden lang im Einsatz: zwischen 21.30 und 2.30 Uhr.

Der 27-Jährige hatte – offensichtlich aus Liebeskummer – in seiner Wohnung die Kleidung seiner Ex-Freundin in Brand gesetzt. „Er wollte sich offensichtlich das Leben nehmen“, sagte uns ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Da er keinerlei Bereitschaft zur Kooperation zeigte, brach ein Sondereinsatzkommando (SEK) schließlich gegen 2.10 Uhr die Tür zur Wohnung im zehnten Stock auf und überwältigte den Mann. Der junge Mann war zuvor zu keinerlei Gesprächen mit den Einsatzkräften bereit.

„Ich bin 40 Jahre bei der Feuerwehr, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt“, erzählte uns ein Feuerwehrmann nach dem Einsatz. Der SEK-Einsatz habe ausgesehen, „wie man das aus dem 'Tatort' kennt“, einschließlich des filmreifen Zugriffs. Dabei wurde wohl eine Blendgranate auf dem Balkon geworfen und gleichzeitig die Wohnungstür aufgebrochen. Der Mieter wurde nach dem Zugriff schließlich in eine Fachklinik gebracht. Der Einsatz für Feuerwehr, Polizei und SEK war gegen 2.30 Uhr beendet. Zahlreiche Bewohner beobachten bis spät in die Nacht den spektakulären Vorfall an der „China-Mauer“ in Nieder-Roden. (dr/siw)

Generell berichten wir nicht über geplante Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen bietet auch die Psychiatrische Fachambulanz am Stadtkrankenhaus Hanau unter 06181-2968100. Infos für Betroffene und Angehörige gibt es außerdem unter www.deutsche-depressionshilfe.de.