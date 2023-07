TG stellt Insolvenzantrag

Die Energiekosten fürs Heizen der Gebäude drücken die Turngemeinde Weiskirchen schwer. Im Hintergrund: Die Wettkampfbahnen der Bouleanlage. © löw

Die hohen Energiepreise treffen nicht nur Unternehmen und Privatleute hart, sondern auch Vereine. Besonders die mit großen Hallen. Jetzt musste wegen sinkender Einnahmen und steigender Ausgaben Rodgaus erster Verein Insolvenz anmelden: die TG Weiskirchen, einer der ältesten Vereine in unserer Region.

Weiskrichen – 137 Jahre nach ihrer Gründung hat die Turngemeinde Weiskirchen (TGW) vergangene Woche einen Insolvenzantrag stellen müssen. Das bestätigte gestern auf Anfrage unserer Zeitung der stellvertretende Vorsitzende Detlef Tiedt.

Dieser Schritt sei „bitter“, sagte Tiedt. Der Vorstand habe ihn aber „aus Vorsicht“ und wegen eines drohenden Liquiditätsengpasses und möglicher Zahlungsunfähigkeit gehen müssen. Das Konto des Vereins sei zwar nicht leer, aber es gebe auch hohe Rechnungen.

Konkret habe die TGW seit 2019 durch einen Rückgang der Mitgliederzahl auf 290 insgesamt etwa 12 000 Euro Mitgliederbeiträge eingebüßt. Zeitgleich seien allein die Heizkosten um 10 000 Euro gestiegen. Schon während der jüngsten Jahreshauptversammlung im April habe der Vorstand auf die prekäre Lage hingewiesen und aufgezeigt, „worauf es bis zum Jahresende hinauslaufen könnte“.

Am Freitag, 21. Juli, 19 Uhr, kleine Halle, möchte der Vorstand in einer außerordentlichen Versammlung den Mitgliedern drei Vorschläge unterbreiten, wie es weitergehen könnte. Allerdings befasst sich einer dieser Vorschläge auch mit der Möglichkeit, den Verein aufzulösen. Bis 21. Juli, so Tiedt, werde der Vorstand Gespräche mit „unserer Hausbank“ und auch der Stadt, vertreten durch Bürgermeister Max Breitenbach, führen. Dabei sollen Perspektiven ausgelotet werden, wie der Traditionsverein gerettet werden könnte. „Der Insolvenzantrag kann auch wieder zurückgezogen werden. Noch ist das Kind nicht ganz in den Brunnen gefallen. Wir sind schuldenfrei.“, schildert der stellvertretende Vorsitzende die Lage. Am 21. Juli erhoffe sich der Vorstand von den Mitgliedern im Zuge einer Abstimmung „einen klaren Auftrag“.

Die TGW ist einer der ältesten Vereine im Landkreis Offenbach. Der Verein hat großes Potenzial. Erst im Juli vor einem Jahr wurden dort Hessens erste barrierefreie Wettkampfbahnen für Boule eingeweiht. Dank Fördergeldern der Stadt, des Kreises, des Landes, Spenden und viel ehrenamtlicher Eigenleistung konnte ein problematischer Weg gepflastert werden, der für Rollstuhlfahrer und Benutzer eines Rollators ein Hindernis darstellte. Mehr noch: Das Geld reichte auch für eine weitere Rampe auf dem Gelände und eine Behindertentoilette mit vorgelagertem Raum, in dem sich Besucher und Boulespieler mit überbreiten E-Rollstühlen ungestört in einen speziellen Umsetz-Stuhl setzen können. Außerdem legte der Verein – immer gut beraten von Mitgliedern des Vereins „Gemeinsam mit Behinderten“ – Behindertenparkplätze an und unterbrach die hölzerne Umrandung der Bahnen mit beweglichen Modulen, sodass Rollstuhlfahrer aufs Wettkampf-Areal kommen.

Auch bietet die TGW seit einem Jahr für Sehbehinderte Tischball („Show Down“) an. Gespielt wird mit einem Klingel-Ball. Beispielhaft ist überdies die Schützenabteilung, die neuerdings Blasrohrschießen ins Angebot aufgenommen hat.

Die unterirdische Schießsportanlage galt 2014 bei ihrer Eröffnung als eine der modernsten in Hessen. (bp)