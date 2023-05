Trampolinturner aus Rodgau richten Hessenmeisterschaft aus

Teilen

Muriel Groha wurde im vergangenen Jahr Dritte bei der deutschen Meisterschaft. Sie gehört dem Landeskader an und will auch bei den Hessenmeisterschaften vorne dabei sein. © Eyßen

Die Trampolin-Abteilung der SKG Rodgau fiebert den hessischen Meisterschaften entgegen. Sie finden am Wochenende 13./14. Mai in Dudenhofen statt.

Weiskirchen – 85 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Trampolin-Abteilung der SKG Rodgau aktiv. Neben einem Breitensportangebot gibt es auch zwei Wettkampfgruppen, die sich derzeit intensiv auf die hessischen Meisterschaften Mitte Mai vorbereiten. Für die Titelkämpfe hat die SKG die Gastgeberrolle übernommen.

Kim Jaschek und Eva Köhler, die zweimal die Woche in der Wettkampfgruppe trainieren, sind sich einig: „Das ist ein Sport, den nicht jeder macht.“ Außer in Weiskirchen wird Trampolin als Wettkampfsport in der Region nur noch bei der TG Dietzenbach angeboten. „Es ist einfach cool, man kann viel Neues ausprobieren“, nennt Kim Jaschek neben dem Reiz des Außergewöhnlichen einen weiteren Grund, warum sie ihre Sportart fasziniert.

Freiheitsgefühl und Körperbeherrschung

„Kaum eine andere Sportart vermittelt ein vergleichbares Freiheitsgefühl und fördert in ähnlichem Maße die Körperkoordination. Es ist ein optimales Training für die allgemeine Geschicklichkeit, Balance und den Gleichgewichtssinn. Es fordert das Raum- und Lageempfinden und eine genaue Bewegungskoordination der Muskeln sowie die Stabilität im Körper für eine bewusste Körperbeherrschung.“ Mit diesen Sätzen macht die SKG auf ihrer Webseite Werbung für den Trampolinsport. Andrijana Wessling, die die Wettkampfgruppen trainiert und auch stellvertretende Abteilungsleiterin ist, ergänzt: „Die Faszination ist unter anderem, dass es nach oben keine Grenzen gibt. Man kann immer noch eine Schraube oder einen Salto mehr dran setzen. Trampolin ist ein unheimlich ästhetischer Sport. Sehr elegant – wenn man es beherrscht“, sagt die frühere bayerische Jahrgangsmeisterin, die im Alter von neun Jahren bei ihrem Heimatverein TV Aschaffenburg über das Kinderturnen zum Trampolin gekommen war.

Bei Muriel Groha bleibt es nicht bei den Einheiten bei der SKG. Die 14-Jährige, die im vergangenen Jahr Dritte ihrer Altersklasse bei den deutschen Meisterschaften wurde, ist Mitglied des Landeskaders und trainiert auch noch am Stützpunkt in Frankfurt. Vier bis fünf Einheiten, die jeweils zweieinhalb Stunden dauern, kommen da in der Woche zusammen. „Ich habe erst geturnt, dann kam ich durch Freunde zum Trampolin. Dieses Fliegen ist das Faszinierende an der Sportart“, sagt Muriel, die mit acht Jahren mit dem Trampolin angefangen hat und gerne im nächsten Jahr an den Jugend-Weltmeisterschaften teilnehmen würde.

SKG Rodgau richtet die hessischen Meisterschaften auf

Mit Spannung blickt die Trampolin-Abteilung der SKG dem Wochenende 13./14. Mai entgegen. Dann richtet der Verein nämlich die hessischen Meisterschaften aus, die in der Sporthalle in Dudenhofen ausgetragen werden. In der Halle in Weiskirchen ist zu wenig Platz für die Zuschauer. Die hessischen Einzelmeisterschaften finden am Samstag statt, das Finale für die Teams und die Synchronmeisterschaften folgen am Sonntag. Die Aktiven der SKG trainieren gezielt auf die Meisterschaften hin, wahrscheinlich werden zwischen acht und zehn Rodgauer Sportlerinnen und Sportler bei den Titelkämpfen am Start sein. „Wir haben noch ein paar Baustellen, aber ich bin ganz guter Dinge“, so Andrijana Wessling.

Für die Teilnahme an den hessischen Meisterschaften werden gewisse Mindestübungen verlangt. In der Oberliga, der zweithöchsten Klasse in Deutschland, gelang Rodgau kürzlich der Klassenerhalt. „Das war über den Erwartungen“, freute sich Andrijana Wessling über den Ligaverbleib, mit dem man als Aufsteiger mit einem jungen Team nicht unbedingt gerechnet hatte.

Trampolinsport profitiert vom Zusammenschluss der Rodgauer Vereine

Natürlich hatte die Pandemie auch Auswirkungen auf den Trampolin-Trainingsalltag in Weiskirchen. Der Verein versuchte unter anderem durch Online-Training, die Aktiven bei der Stange zu halten. Durchaus mit Erfolg: „Wir haben während Corona kaum Leute verloren“, freut sich Andrijana Wessling. Die Aktiven sind 8 bis 18 Jahrealt. Ihr Durchschnittsalter liegt bei 14. Die Jungen sind deutlich in der Unterzahl. In den Wettkampfgruppen, die insgesamt 25 Mitglieder haben, sind vier Jungs dabei.

Der Trampolinsport war viele Jahre lang eine wichtige Abteilung der Sportvereinigung Weiskirchen. Nach dem Zusammenschluss mit dem JSK Rodgau erhofft sich der neue Verein SKG unter anderem auch Synergieeffekte. So trainieren Mitglieder der Trampolin-Wettkampfgruppen manchmal auch bei den Wettkampfturngruppen des ehemaligen JSK mit, um bestimmte turnerische Elemente zu erlernen, die auch für den Trampolinsport wichtig sind. Trampolin-Interessierte können sich bei der SKG auf eine Warteliste setzten lassen. Regelmäßig werden dann Sichtungstrainingseinheiten angeboten, um die Neuzugänge in die für sie passende Gruppe einzuteilen. (Sascha Eyßen)

Die Wettkampfgruppen der SKG bereiten sich derzeit intensiv auf die hessischen Meisterschaften vor, die am 13. und 14. Mai in Dudenhofen ausgetragen werden. © Sascha Eyssen

Zwei der vier Trampoline in der Sporthalle in Weiskirchen sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Sie werden bald durch moderne Geräte ersetzt. Trainerin Andrijana Wessling freut sich mit ihren Sportlerinnen. © Sascha Eyssen