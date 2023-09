Überragender Segler

Von: Bernhard Pelka

Teilen

Hier der stolze Titelgewinner der Weltmeisterschaft in Neresheim, Philip Kolb, kurz nach der Siegerehrung am Flugplatz. Der Siegerflieger ist ein Nachbau des manntragenden Nimbus-2c im Maßstab 1:3. Kolb hat ihn nach Werksunterlagen der originalen Maschine der Firma Schempp-Hirth konstruiert. Käuflich ist er nun bei der Firma Chocofly. Das Modell wurde erst kurz vor der WM fertig und hat auf Anhieb überzeugt. © p

Philip Kolb sichert sich den zweiten Weltmeistertitel. Auch in Neresheim bei der WM war er unschlagbar.

Jügesheim – Bei der Modellfluggruppe Jügesheim knallen die Sektkorken. Vereinsmitglied Philip Kolb darf sich jetzt sogar Doppelweltmeister nennen. Im Herbst 2022 hatte er sich im Modellsegelflug GPS Triangle Sport den Titel gesichert. Jetzt war er auch in Neresheim bei der nächsten WM in einer anderen Wettbewerbsklasse unschlagbar: Weltmeistertitel Nummer 2!

Aus diesem Grund lässt es die Modellfluggruppe am Samstag, 9. September, krachen. Die öffentliche WM-Feier beginnt auf dem Gelände im Jügesheimer Feld unweit der Bauernhöfe Glab und Löw um 11 Uhr mit der offiziellen Ehrung von Philip Kolb – in Anwesenheit von Bürgermeister Max Breitenbach. Ab 12 Uhr wird gegrillt. Danach erheben sich die ersten Flieger auf dem Feld. Ab 14 Uhr folgt ein kleiner vereinsinterner Flugwettbewerb auch mit Verbrennungsmotoren. Und Weltmeister Kolb wird natürlich seine Disziplin demonstrieren.

Die Seglergruppe Neresheim hatte vom 11. bis 18. August zum ersten Mal die Weltmeisterschaft im GPS-Modellflug veranstaltet. Geflogen wurde in der Scale-Klasse für selbst startende Modellflugzeuge, die einem bemannten Vorbild im Maßstab 1:3 nachempfunden sind – mit sechs bis acht Meter Spannweite. Die Flieger starten vom Boden, oben heißt es dann: Die Thermik nutzen.

Die Piloten müssen vom Boden aus die ferngesteuerten Flugzeuge mit großer Präzision steuern. Dabei gilt es, ein virtuelles Dreieck binnen 30 Minuten so oft wie möglich abzufliegen und somit die längste Strecke zu erzielen. Geflogen wird in Zweierteams und dann in Gruppen. Das Team besteht aus dem Navigator, der an einem Tablet per GPS die Position sieht, und dem Piloten.

Das Dreieck über dem Segelfluggelände Neresheim hatte diesmal eine Länge von 2,4 Kilometer. Kolb absolvierte in Gruppen acht Durchgänge. In seinem besten Umlauf schaffte er es, das Dreieck 13 Mal abzufliegen. Bedeutet: Der Doppelweltmeister erreichte am Ende von 7 000 möglichen Punkten 6 874, lag damit 29 Punkte vor dem Zweitplatzierten und erzielte ein überragendes Ergebnis.

Dabei herrschten gar keine guten Wetterverhältnisse. „Es war sommerliches Wetter mit schlechter Thermik bei kaum aufsteigender Luft“, schildert Kolb die Situation während des Wettkampfs. „Wir Segelflieger sprechen in solchen Fällen von zähen Bedingungen.“

Es stand Spitz auf Knopf

Weltmeister Philip Kolb

Am Ende sei es sehr knapp gewesen. „Bis zum letzten Durchgang lagen wir dicht beieinander. Es hätten da noch acht Leute gewinnen können. Es stand Spitz auf Knopf.“ Kolb belegte zu diesem Zeitpunkt den dritten Rang. Letztlich habe das Glück Pate gestanden beim Sieg, sagt der renommierte Flugzeugkonstrukteur ehrlich. „Es war wohl so, dass sich die beiden Erstplatzierten zu sehr mit ihrem jeweiligen Mitbewerber beschäftigt haben.“

Vom Geschehen in der Luft ist das Zweierteam aus Pilot und Navigator beim GPS-Fliegen etwa 350 Meter entfernt. „Da sieht man das Flugzeug aber noch gut“, sagt Kolb, der seit gut fünf Jahren Mitglied der Modellfluggruppe Jügesheim ist. Gestartet wird in Gruppen, die pro Durchgang gemischt werden.

Der Beste einer Gruppe erhält für den Sieg in einem Durchgang 1 000 Punkte. „Man hat also mehrere Chancen, um die beste Wertung zu erreichen“, erläutert Kolb.

Der gebürtige Nürnberger begeisterte sich schon als Zwölfjähriger für den Modellflug mit ferngesteuerten Maschinen. Seinen ersten Wettbewerb flog er mit 15, versuchte sich danach in mehreren Klassen und Disziplinen und ist inzwischen beim Modellsegelflug GPS Triangle Sport gelandet. Und mehr noch als das: Das Modellflugfieber hat den Kundenbetreuer bei einem mittelständischen Unternehmen inzwischen derart gepackt, dass ihn Wettkämpfe schon in die ganze Welt geführt haben. Auch konstruiert er die hochmodernen Segelflugzeuge unterdessen selbst. Professionelle Hersteller bauen sie dann in Serie nach.

Kolbs fliegende Sportgeräte haben mit herkömmlichen Flugzeugmodellen nichts mehr zu tun. Das sind vielmehr Hochleistungs-Segler von Experten für Experten. So kompliziert wie deren Konstruktion, ist auch der Flugwettbewerb. Kolb spricht von einer „Thermik-Regatta“, bei der es viel auf die richtige Taktik ankomme.

Nicht der kürzeste Weg sei beim Wettbewerb unbedingt der schnellste. „Manchmal muss man in schlechter Luft kurz parken, bis auf dem Wettkampfplatz wieder bessere Luft herrscht.“ Bedeutet: Wer die Thermik am besten liest, ist schon auf der Siegerstraße.