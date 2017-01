Unfall auf B45: Kleinwagen landet auf dem Dach

Rodgau - Zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit mussten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der B45 bei Dudenhofen ausrücken. Die Straße macht dort eine langgezogene Kurve.

Zunächst krachte es vergangenen Dienstag, dann schon wieder am Sonntag, 21.10 Uhr. Sonntagabend kam nach Feuerwehrangaben in der langen Kurve aufgrund der Witterung ein PKW-Fahrer ins Schleudern, sein Fahrzeug überschlug sich und landete im Seitenstreifen. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr wurden mit der Mitteilung alarmiert, dass die Person noch im Fahrzeug eingeschlossen sei. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte war der Fahrer aber bereits von Ersthelfern befreit worden. Aufgrund massiv ausgelaufener Kraftstoffe stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher, sperrte den Unfallort ab und leuchtete die Fahrbahn aus. Die B45 war in Fahrtrichtung Dieburg einspurig befahrbar.

Es war dies der vierte Einsatz im neuen Jahr der Standortfeuerwehr Rodgau-Mitte, alle vier Einsätze waren in diesem Bereich der B 45 in Fahrtrichtung Dieburg. Insgesamt wurden bis 9. Januar neun Einsätze der Feuerwehr Rodgau abgeleistet. Montagmorgen halfen die Kräfte am Standort Süd bei einem Wasserrohrbruch in die Frankfurter Straße. (bp)