Parken auf Gehweg: Rollstuhlfahrer nach Sturz in Krankenhaus

Verboten, aber nicht geahndet: Gehwegparker müssen in Rodgau nur selten mit einem Knöllchen rechnen. Die Folge: Autofahrer machen sich auf vielen Gehwegen breit, wie hier an der Einmündung des Krümmlingswegs in die Wiesbadener Straße. Betroffen sind unter anderem Menschen mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl sowie radelnde Kinder.

© Wolf