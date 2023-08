Unterstützung ist in Rodgau gefragt

Leitet das Beratungszentrum Ost in Nieder-Roden: Sybille Schilling. Telefonisch ist die Einrichtung montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 17 Uhr erreichbar, freitags von 8.30 bis 14 Uhr. © WEIL

Kaum war ein Ende der Corona-Pandemie in Sicht und viele Menschen in Rodgau hatten kurz Luft geholt und ein wenig Hoffnung geschöpft, brachte der Krieg in der Ukraine nicht weniger existenzielle Nöte mit sich. „Diese Situation belastet viele unserer Klienten“, sagt Sybille Schilling.

Nieder-Roden – Die Leiterin des Beratungszentrums Ost weiß aber auch um die Nöte der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: „An uns geht das freilich auch nicht spurlos vorüber.“ Deswegen stand der jüngste Klausurtag unter dem Motto „Gesund bleiben in schweren Zeiten“. Dabei ging es beispielsweise um die die Auseinandersetzung mit den eigenen Ressourcen und Grenzen sowie den Möglichkeiten und Grenzen der Beratung insgesamt. Gemeinsam wurde eine „Mauer of Power“ entwickelt, die motivierende Kraftquellen benennt.

Gerade wurde ein neuer Vertrag für fünf Jahre mit dem Kreis Offenbach abgeschlossen, der die Arbeit für weitere fünf Jahre sichert. Doch mehr Personal gibt es nicht. Obwohl der Beratungsbedarf stetig steigt. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen nehmen psychische Erkrankungen weiter zu.

An den Schulen werden verstärkt eine Zunahme von Gewalt, Schwänzen, Depression/Rückzug und Mobbing festgestellt. Das fehlende Sozialtraining wegen Corona mache sich nun bemerkbar, sagt Sybille Schilling. Die Situation ist ihrer Meinung nach „beängstigend bis alarmierend“.

Weil in der Kinder-und Jugendpsychiatrie Therapieplätze fehlen und es lange Wartelisten gibt, versuchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Beratungszentrum Ost, manches aufzufangen. Doch mit etwa sieben Vollzeitstellen für Beratung, Schuldnerberatung und Verwaltung ist das nicht zu schaffen.

„Wir müssen uns als Gesellschaft etwas einfallen lassen“, sagt Schilling. Der Sozialstaat müsse umdenken und in die gesamt Kinder- und Jugendhilfe investieren. Kommt es – beispielsweise krankheitsbedingt – zu längeren Ausfällen beim Personal, entstehen schnell Wartezeiten von bis zu zwei Monaten für das Erstgespräch.

Der Tätigkeitsbericht fürs Jahr 2022 weist in der Erziehungsberatung 739 Kinder und Jugendliche aus 727 Familien aus. Insbesondere Trennungssituationen belasten Kinder sehr: Weil es für den Nachwuchs durch diese Erschütterung des Urvertrauens vieles anders wird, macht das Beratungszentrum ein kostenloses Gruppenangebot für Mädchen und Jungen zwischen neun und elf Jahren. Der erste Termin ist am 11. September in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr. Informationen und Anmeldung: z 06106 660090 oder erziehungsberatung.bz-ost@cv-offenbach.de.

Auswirkungen des Kriegs mit gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen machen vor allem den Menschen zu schaffen, denn es wirtschaftliche ohnehin schlecht ging: Das bekommt vor allem die Schuldnerberatung zu spüren, die beispielsweise über mögliche Zuschüsse informiert. Insgesamt 678 Menschen suchten Hilfe: Die Anzahl sämtlicher Beratungen (persönlich, telefonisch, schriftlich) betrug 2 380.

Froh sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung in Nieder-Roden, dass sie sieben weitere Fachkräfte für die Schulsozialarbeit an fünf Einrichtungen im Kreis gewinnen konnten. Weitere kommen hinzu. In Schüler-, Eltern- und Gruppengesprächen versuchen die Sozialarbeiterinnen, zu verhindern, dass Jungen und Mädchen ausgegrenzt werden, weil sie sozial benachteiligt oder in irgendeiner Form beeinträchtigt sind.

Gerne probiert das Team um Sybille Schilling Neues aus: So versucht man derzeit mit sogenannten offenen Sprechstunden Jugendliche, aber auch Eltern zu erreichen. Die Sprechzeiten finden parallel mittwochs in der Zeit von 15 bis 17 Uhr am Puiseauxplatz 1 in Nieder-Roden statt: ohne Anmeldung, vertraulich und kostenfrei. (Von Simone Weil)

