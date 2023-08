Unwetter in Rodgau fordert die Feuerwehr

Von: Ekkehard Wolf

Einem Hausbesitzer am Ostring hatte es am Steildach einen Ziegel auf den Gehweg geweht, sodass es oben rein regnete. Die Gefahrenstelle sicherte der Mann mit Hinweisschildern, die er an einem Stuhl und einem Hocker befestigt hatte. © Pelka

Sturm und Starkregen sind am späten Mittwochabend auch über Rodgau hinweggefegt. Zwischen 21.30 und 1.30 Uhr bewältigte die Feuerwehr 29 Einsätze.

Rodgau - Die Hilferufe verteilten sich auf alle Stadtteile. Meistens ging es um Wasser im Keller, aber auch einige umgestürzte Bäume. Insgesamt war Rodgau viel weniger betroffen als zum Beispiel Frankfurt.

Nach der ersten Welle hatten die Feuerwehrleute sogar noch Spielraum, um ihre Kollegen in Eppertshausen bei drei Einsätzen zu unterstützen. Auf dem Weg dorthin beseitigten die Rodgauer einen Baum, der auf die Bundesstraße 45 gefallen war und über den Standstreifen bis in die rechte Fahrspur ragte. „Ein Baum auf der Straße stellt im Dunkeln bei dieser Wetterlage eine große Gefahr dar“, erklärt Stadtbrandinspektor Oliver Meyer.

Anzahl und Ausmaß der vollgelaufenen Keller hielten sich in Grenzen. Einer der größeren Pumpeinsätze betraf einen 120 Quadratmeter großen Keller, in dem das Wasser zehn Zentimeter hoch stand. Noch vor zehn oder 20 Jahren kamen solche Fälle viel häufiger vor. Die Erweiterung und Erneuerung der städtischen Kanalisation zahle sich aus, so Meyer.

Eine weitere Folge des Unwetters zeigte sich erst am Donnerstagmorgen. Gegen 7.30 Uhr wurde gemeldet, dass ein Baum auf den Fahrradweg neben der Kreisquerverbindung (K 174) nach Dietzenbach gestürzt war. Auch diesen Baum sägten Feuerwehrleute klein und räumten ihn beiseite.

Nicht alle Schäden erforderten die Hilfe der Feuerwehr. So wurde das Dach eines Wohnhauses am Ostring durch das Unwetter in Mitleidenschaft gezogen. Ein Schild am Straßenrand warnte gestern vor der Gefahr. (eh)