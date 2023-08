Urenkel träumt im Rodgauer Feuerwehrauto

Felix hat ein Feuerwehrbett: Sein Urgroßvater Ernst Ludwig Klein hat es für ihn gebaut. © WEIL

Der dreijährige Felix ist stolz. Sein Bett ist etwas ganz Besonderes. Er schäft in einem knallig roten Feuerwehrauto. Wer hat schon etwas Ähnliches im Kinderzimmer? Ein Bett mit Führerhaus samt Lenkrad, Sirene und zwei Blaulichtern, die tatsächlich blinken.

Dudenhofen – Der Uropa freut sich nicht minder, auf wie viel Begeisterung sein Werkstück stößt. Innerhalb eines halben Jahres hat der Schreinermeister Ernst Ludwig Klein die Schlafstatt für den kleinen Feuerwehrfan gefertigt. „Immer mal eine Stunde oder anderthalb Sunden am Vormittag und nach Lust und Laune auch noch mal am Nachmittag“, erzählt der Seniorchef der Schreinerei Klein an der Kornberger Straße.

Seinen Beruf hat der 92-Jährige immer gerne gemacht und weigert sich, überhaupt von „Arbeit“ zu sprechen. Ihm ist es wichtig, „noch ein bisschen was zu machen“, sagt er mit spitzbübischem Lächeln. Das hält ihn fit. Ideen kommen meistens nachts, wenn der alte Herr mal nicht schlafen kann.

Das rote Feuerwehrauto ist das zweite Bett, das Ernst Ludwig Klein gebaut hat. Felix älterer Bruder Sem (6) ist bereits nicht weniger stolzer Herr über die sieben Weltmeere in seinem Piratenbootbett mit Steuerrad und der schwarzen Flagge der Freibeuter mit Totenkopf und gekreuzten Knochen. Das perfekt gearbeitete Holzschiff ist aus Nussbaum und Eiche.

Wenn man einen Schreinermeister in der Familie hat, ist es freilich kein Wunder, dass es bereits eine rot-weiße Luxusvariante eines Spielhauses auf der Terrasse gibt. Der alte Herr plant gerade wieder eine neue Unternehmung: eine Überdachung für die Terrasse der Enkelin Nina Petsching.

Die Mama von Sem und Felix ist begeistert, wie agil ihr Großvater noch ist. Und wie gerne er sich mit den Urenkeln beschäftigt. Dass er selbst als Kind von solch famosen Schlafgelegenheiten nur träumen konnte, ist für den Senior gar kein Thema: „Wir waren arm wie die Kirchenmäuse, gespielt haben wir mit Holzklötzen“, erzählt er von der Kriegszeit.

„Alles, was nach 70 noch kommt, ist Glück“, findet Ernst Ludwig Klein. Er blickt zurück: 1946 hat er seine Schreinerausbildung in Offenbach-Bieber begonnen. Zur Arbeit sei er damals täglich mit dem Rad gefahren – um 6 Uhr morgens von Dudenhofen hin und zurück. Auch samstags wurde gearbeitet, Arbeitsende war um 17 Uhr. „Das kann sich heute keiner mehr vorstellen“, berichtet er von diesen harten Jahren.

1959 hat der Schreiner sich selbstständig gemacht. Auf dem Grundstück des Elternhauses in der Georg-August-Zinn-Straße 21 wurden Garage und Hof zur Werkstatt. „Das war ein Kornacker damals.“ In Eigenleistung baute er Geschäfts- und Produktionsräume auf dem heutigen Betriebsgelände in der Kronbergerstraße 10. Tatkräftig unterstützt wurde er dabei von seiner Frau Käthe (84), die auch heute immer noch mal in der Buchhaltung einspringt. „Die war mein bester Lehrbub“, lobt Klein die Gattin. Inzwischen hat das Paar eiserne Hochzeit (65 Jahre) mit der ganzen Familie in Bad Füssing gefeiert.

Im Jahr 1964 wurde der Neubau bezogen. Damaliger Produktionsschwerpunkt war die Fertigung von Fenstern und Türen. Zu Hochzeiten hatte der Betrieb 24 Mitarbeiter. Im Jahre 1996 übernahm der älteste Sohn Dieter Klein das Unternehmen. Inzwischen wohnen mehrere Generationen der Familie auf dem Grundstück. Enkelin Nina Petsching schätzt das Zusammenleben sehr: „Wir sind ein großer Hausstand.“ (Von Simone Weil)

Geplant wird in der Werkstatt: Den Zollstock hat Ernst Ludwig Klein fast immer einstecken. © P

Opa und Urenkel Felix sind unterwegs zur Arbeit in der Schreinerei. © P