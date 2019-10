Im Winterhalbjahr kehrt bei der Jugendfeuerwehr ein wenig Ruhe ein

Vermisste aus dem Feuer geholt

+ Volles Rohr: Das Übungsszenario besagte, dass im oberen Teil der Halle Feuer ausgebrochen war, Menschen wurden vermisst. Foto: Privat

Dichter Rauch quoll schon aus den Fenstern, als die Ober-Röder Jugendfeuerwehr am Samstagnachmittag mit mehreren Fahrzeugen an der TS-Halle in der Friedrich-Ebert-Straße eintraf.