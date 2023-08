Von oben in Rodgau alles im Blick

Teilen

Erfreut sich immer wieder an ihrem grünen Paradies: Marianne Bruder an ihrem Lieblingsplätzchen. © Weil

In unserer neuen Serie zeigen Leserinnen und Leser ihre „Lieblingsplätzchen“: Orte, an denen sie entspannen, lesen, essen oder was auch immer – ob gemeinsam mit anderen oder auch alleine. Heute stellt Marianne Bruder ihr großzügiges Gartengrundstück vor und verrät, wo sie am liebsten sitzt.

Jügesheim – Rosen, Rosen, Rosen. Schon gleich am Eingang an der Mühlstraße stehen prachtvolle Rosenstämme, die ganz wunderbar duften. Um die Ecke hat sich eine Kletterrose breitgemacht. Einen Schritt weiter eröffnet sich dem Besucher ein umfassender Blick in das tiefe Grundstück, das bis zur Rodau reicht.

Die wohlriechenden Gartenklassiker haben es der 78-Jährigen angetan. Rosen verteilen sich im Garten über die ganze Fläche. Großblütige, kleinblütige, mehrfarbige, alte Sorten und neue. Doch die Vorsitzende der Seniorenunion Rodgau hat auch ein Herz für exotische Pflanzen wie die leuchtend rote Blutblume und den zartschimmernden Seidenbaum, der nachts oder bei Trockenheit seine Blätter zusammenklappt.

Ganz oben unter ihrer Terrasse thront die Hausherrin. Von dort hat sie in ihrem grünen Reich alles im Blick. An ihrem Lieblingsplätzchen legt sie gerne eine Verschnaufpause ein, wenn ihr die Gartenarbeit zu viel geworden ist. Immerhin braucht sie alleine fürs Gießen der Kübelpflanzen eineinhalb bis zwei Stunden.

Sie sitzt aber auch längere Zeit unter dem Terrassendach: ausgestattet mit Lesestoff und einem Getränk. „Ich kann mich an diesem Blick erfreuen“, sagt die Hobbygärtnerin. Vor allem gegen Abend duften die Blumen besonders stark. Entdeckt Marianne Bruder bei der geruhsamen Betrachtung ihrer Pflanzen etwas, ist sie ruckzuck an Ort und Stelle und kann schneiden, hochbinden oder auch welke Blätter abzupfen.

Ihre Mieter oder Besucher haben längst Gefallen an dem netten Fleckchen gefunden. Sie lassen sich ebenfalls gerne dort nieder und verweilen nach der Arbeit immer mal zum munteren Plausch.

Obwohl es auf dem großzügigen Handtuch-Grundstück mehrere Sitz- und Ruhemöglichkeiten gibt, ist der vordere Flecken der Favorit der Hausherrin. Denn sie hat flott alles zur Hand. Auf die hinteren Plätze verzieht sie sich nur, wenn sie wirklich mal ihre Ruhe haben und nicht gesehen werden will. Denn mit der ehrenamtlichen Arbeit in der CDU-Seniorenunion sowie der freiwilligen Tätigkeit bei der Hilfsaktion Tante Emma und ihrem Garten ist die alte Dame ausgelastet.

Ein akkurat bepflanzter Garten ist nicht nach dem Geschmack von Marianne Bruder. Ein wenig Unvollkommenheit beleidigt ihr ästhetisches Auge nicht. Und von dem geduldeten Totholz und manchen dunklen Ecken am Ende des Gartens nahe der Blutbuche profitieren schließlich auch Kleintiere. Wobei Igeln sogar ein Mini-Bungalow zur Verfügung steht.

Aus dem Selbstversorgergarten der Schwiegermutter, in dem Bohnen und Obst dominierten, hat die Hausherrin seit Mitte der 1980er Jahre ihr Rosenparadies geformt. Auch mediterrane Pflanzen fühlen sich bei ihr wohl. Zwei üppige Feigenbäume liefern Früchte, Banane, Zitrone, Kumquat, Oliven, Oleander und Passionsfrucht verbreiten südliches Flair.

Melden Sie sich

in der Redaktion, wenn Sie ein Lieblingsplätzchen haben und es mit unseren Leserinnen und Lesern teilen wollen. Es kann sich dabei auch um Schmökerecke, Esstisch, Grillplatz, Sofa, Hängematte oder Ähnliches handeln: rodgau@op-online.de; Rufnummer 06106 6682124. (Von Simone Weil)

Außer Rosen blühen im Garten auch Hortensien, Rhododendren und zahlreiche andere Pflanzen. © Weil