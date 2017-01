Wagen fängt Feuer: Autogas auf der Straße

Spaziergängerin alarmiert Feuerwehr und Polizei

Rodgau - Ein brennendes Auto löschte die Feuerwehr Rodgau-Süd am Sonntagnachmittag in Dudenhofen. Der blauschwarze Audi hatte gegen 15.45 Uhr am Heck zu brennen begonnen.

Eine Spaziergängerin alarmierte Feuerwehr und Polizei. Ein Nachbar versuchte noch die Flammen mit einem Eimer Wasser zu löschen. Eine Polizistin rief ihn zurück: "Vorsicht, die Reifen platzen doch schon!" Nur Minuten später entstand am Niederwiesenring eine weitere gefährliche Situation, als brennender Treibstoff (Autogas) am Bordstein entlang auf ein weiteres geparktes Auto zulief. Dem Fahrer gelang es in letzter Sekunde, seinen Wagen wegzufahren.

Mit Wasser und Schaum dämmte die Feuerwehr den Brand ein. Immer wieder loderten Flammen auf, wenn sich austretendes Autogas neue Wege suchte. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort. Nach einer Stunde wurde der ausgebrannte Audi vom Abschleppwagen abtransportiert. Die Brandursache blieb zunächst unklar. (eh)