Nachfolge gesichert

Von: Bernhard Pelka

Roland Walden (Mitte, sitzend) verlässt die von ihm gegründete Kanzlei als Notar zum Jahresende. Sein Nachfolger ist Jens Gajewski (links neben Walden). © anne hornstein fotografie / p

Der Notar Roland Walden tritt nach 40 Dienstjahren ein wenig kürzer, aber ein Nachfolger ist schon gefunden.

Jügesheim – In der Kanzlei Walden, Gajewski & Kollegen geht eine Ära zu Ende. Kanzleigründer und Seniorchef Roland Walden tritt zum 31. Dezember dieses Jahres als Notar auf eigenen Wunsch in den Ruhestand. Das geschieht in seinem Fall einen Monat vor Erreichen der Altersgrenze von 70 Jahren, die gemäß Bundesnotarordnung zwingend zum Berufsende eines jeden Notars führt. Sein Nachfolger wird Notar und Fachanwalt für Erb- und Familienrecht Jens Gajewski, der die Sozietät bereits seit 2015 verstärkt. Das Büro zieht vom Stammsitz in der Ludwigstraße 43 einen kurzen Spaziergang weiter in die Triangel – ebenfalls an der Ludwigstraße. Neu im Team als Rechtsanwalt für Erbrecht wird dann David Brust (27) aus Offenbach sein.

Roland Walden bleibt der Kanzlei zwei Tage die Woche als Rechtsanwalt in freier Mitarbeit – zum Beispiel als Urlaubsvertretung – erhalten. „Längstens aber für zwei Jahre“, blickt der künftige Fast-Ruheständler in die Zukunft. Zunächst einmal möchte er mit Jahresbeginn 2024 allerdings ausgiebig Urlaub machen. „Danach geht’s dann weiter.“

Der 69-Jährige, dessen Familie einst als vertriebene Kriegsflüchtlinge aus Oberschlesien in den Rodgau gekommen war, hat die Kanzlei aus bescheidenen Verhältnissen zum großen Betrieb mit heute 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt, darunter seit 2006 auch Waldens Ehefrau Anke, Spezialistin im Arbeitsrecht, Rechtsanwältin für Erbrecht und auf dem Weg zur Fachanwältin.

„Wir bewegen mehr als 2 000 Urkunden im Jahr“, beschreibt der Vollblutjurist die Fülle an Arbeit. Zu den großen Mandanten gehören Bauträger, aber auch Vereine. Walden, Gajewski & Kollegen haben alle bisherigen Vereinsfusionen in Rodgau begleitet und als versierte und besonnene Ratgeber zum guten Ende gebracht.

Aktuell geht es um den Zusammenschluss von Feuerwehrvereinen. Die größte Außenwirkung hatte freilich die Fusion der Volksbank Maingau mit der Frankfurter Volksbank. „Auch die wurde hier bei uns beurkundet.“

Die Adresse Ludwigstraße 43 war früher eine Kleinlederwarenfabrik mit Wohnung. Roland Walden mietete dort zum 1. April 1983 zunächst 70 Quadratmeter. „Da hatte ich gerade erst drei Monate vorher meine Anwaltszulassung bekommen.“ Mit den Jahren kamen weitere Räume hinzu, sodass heute auf mehr als 200 Quadratmeter gearbeitet wird auf den Fachgebieten Immobilienrecht, Mietrecht, Wohnungseigentumsrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht, Erbrecht und Zivilrecht.

Zunächst war der Kanzleigründer als Einzelanwalt tätig – mit nur einer einzigen Aushilfe als Verstärkung. Er machte Kleinkram wie Verkehrssachen, kümmerte sich um Nachbarschaftsärger und Baustreit, aber auch um Strafsachen. 1991 folgte die Bestellung zum Notar und 2007 schließlich nach umfangreicher Zusatzausbildung die Ernennung zum Fachanwalt für Erbrecht und zertifizierten Testamentsvollstrecker. Hinzu kommt das Ehrenamt: So mag zum Beispiel die katholische Pfarrgemeinde in seinem Geburtsort Jügesheim auf seine Fähigkeiten nicht mehr verzichten.

Seit Jahrzehnten arbeiten die Expertinnen und Experten der Kanzlei mit anderen Büros zusammen. Etwa mit der Steuerberatungsgesellschaft Sattler & Sommer – ebenfalls Jügesheim.

In den nun 40 Jahren sind viele neue Aufgaben hinzugekommen. Aber auch das Anspruchsdenken der Kundschaft hat sich mit der zunehmenden Geschwindigkeit der Digitalisierung verändert. „Unsere Reaktionszeiten bei Anfragen müssen immer kürzer werden“, beschreibt Walden eine Erfahrung aus jüngster Vergangenheit. Auch wenn die Zeit diverse Neuerungen gebracht hat, ist eins immer gleich geblieben: Roland Waldens Freude am Beruf: „Wissen Sie, Erbrecht ist richtig schwer. Das hält die Birne wach.“